Dünya Pakistandan Vana başsağlığı mesajı Çığ altında kalanlara sağ ulaşılması için dua ediyoruz
ASYA

Pakistan'dan Van'a başsağlığı mesajı: Çığ altında kalanlara sağ ulaşılması için dua ediyoruz

Pakistan, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada, "Pakistan halkı ve hükümeti olarak Türkiye'nin doğusundaki Van şehrinde düşen çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz. Çığ altında kalanlara sağ ulaşılması için dua ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Pakistan, Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Pakistan, Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan halkı ve hükümeti olarak Türkiye'nin doğusundaki Van şehrinde düşen çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz." denildi.

Dua ediyoruz

  • Çığda hayatını kaybedenler için üzüntülerin ifade edildiği açıklamada, "Çığ altında kalanlara sağ ulaşılması için dua ediyoruz." sözlerine yer verildi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtilerek "Pakistan halkı ve hükümeti, her zaman kardeş Türk halkı ve hükümetine desteğini sürdürecektir. Bu acı günde Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazırız." denildi.

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