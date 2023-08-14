Pakistan’ın keşfedilmeyi bekleyen turizmi

Dr. Yusuf Cüneyd / Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi





Trekking, dağcılık, akarsu raftingi, dağ ve çöl cip safarileri, deve ve yak safarileri, alabalık avcılığı ve kuş gözlemciliği, macera ve doğa tutkunlarını Pakistan’a çeken sadece birkaç aktivitedir. İhtişamlı Himalayalar, Karakurum ve Alp çayırları ve zirveleri hep karlı Hindukuş dağ silsilesi, dağ yamacı çalılıklarının aşağısındaki iğne yapraklı ormanlar, büyük bir çölle birleşen geniş İndus ovası, kıyı şeridi ve sulak alanların tümü, turistler için olağanüstü derecede zengin, benzersiz ve otantik bir doğa görünümü deneyimi sunar. Asya’nın en iyi korunan sırrı olarak adlandırılabilecek olan Pakistan, son birkaç yıldır seyahat dünyasında gizli bir mücevher gibi sessiz sedasız parlıyor, kendini hissettiriyor. Bu yazımızda, Pakistan’ı cesur kaşifler ve turistler için umut verici bir destinasyon haline getiren büyüleyici cazibe merkezlerini sizlere sunmak istiyoruz.

Görkemli Sıradağlar

Pakistan turizminin baş tacı, hayranlık uyandıran sıradağlarıdır. Dünyanın en yüksek ikinci zirvesi olan K2 ve büyüleyici Karakurum Sıradağları da dahil olmak üzere güçlü Himalaya Dağları, yürüyüşçüler, dağcılar ve macera tutkunları için bir sığınak sunar. Nanga Parbat, Rakaposhi ve diğer yüksek zirvelerin büyüleyici güzelliği, görülmesi gereken bir manzaralardır. Pakistan, 7.000 metrenin üzerinde 108 ve 6.000 m’nin üzerinde de muhtemelen bir o kadar sayıda zirveye ev sahipliği yapmaktadır. 5.000 ve 4.000 m’nin üzerindeki dorukların sayısı ise belirsizdir. Dünyanın en yüksek 14 zirvesinden beşi (sekiz bin metreler) Pakistan’dadır. Kısa bir süre önce Türk Dağcı Tunç Fındık, Pakistan’daki Nanga Parbat zirvesine tırmanarak ‘Olimpiyat Şampiyonası’ olarak bilinen 14x8000 m maratonunu tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

Büyüleyici Göller ve Vadiler

Pakistan, dünyanın herhangi bir yerinde nadir bulunan bir sakin göller ve vadiler koleksiyonuna sahiptir. Saif-ul-Mulook’un zümrüt yeşili suları, Skardu’daki Shangrila Resort ve kristal berraklığındaki Attabad Gölü, bu toprakları süsleyen doğa harikalarından sadece birkaçıdır.

El değmemiş Vahşi Doğa

Pakistan’ın büyük bir bölümü, eko-turizm için eşsiz bir fırsat sağlayarak, modern kentsel gelişimden etkilenmeden doğal halde kalmıştır. Buradaki manzaralar, doğanın bozulmamış güzelliğinin bir kanıtıdır ve gezginlere çevreyle en saf haliyle bağlantı kurma şansı sunar.

Dini ve Manevi Mekanlar:

Pakistan, Budizm, Sihizm ve Hinduizm dahil olmak üzere birçok din için kutsal olan mekanlara ev sahipliği yapmaktadır. Guru Nanak’ın Nankana Sahib’deki doğum yeri olan tarihi Taxila şehri ve antik Katas Raj Tapınakları, manevi öneme sahip yerlerdir. Dünya şimdi alışılmışın dışında yerler ve otantik seyahat deneyimleri arayışında iken, Pakistan sıra dışı olanı arayan kaşiflerin dikkatini çekmeye hazırdır. Eşsiz doğal güzelliği, kültürel hazineleri ve sıcak misafirperverliği ile Pakistan’ın turizm potansiyeli, gelenekselin ötesine geçmeye cesaret edenler tarafından keşfedilmeyi bekleyen el değmemiş bir hazinedir.

Kültürel ve Tarihi Zenginlikler

Pakistan’ın tarihi bin yıllar ötesine kadar uzanmakta ve kültürel mirası büyüleyici olduğu kadar çeşitlidir de. UNESCO Dünya Mirası Alanları Mohenjo-daro ve Taxila, kadim İndus Vadisi uygarlığını sergilerken, Lahor’daki Badshahi Camii ve Lahor Kalesi, Babür döneminin ihtişamını yansıtmaktadır.

Macera Turizmi

Macera arayanlar için Pakistan çok sayıda aktivite sunmaktadır. Swat Nehri’ndeki akarsu raftinginden Thar Çölü’nü deve sırtında keşfetmeye kadar bütün seçenekler çok çeşitli ve heyecan vericidir.

Mutfak Lezzetleri

Pakistan mutfağı, çeşitli etkilerin lezzetli bir birleşimidir ve damak tadımızı memnun eden cezbedici bir dizi yemek sunar. Karahi’nin ateşli tatlarından biryaninin enfes lezzetlerine kadar her yemek, Pakistan ziyaretçileri için bir mutfak keşfi yolculuğudur.

Misafirperverlik ve Sıcakkanlı insanlar