Pakistan'la bütünleştik: Türkiye'deki gibi aksiyon aldık

Türkiye, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’a insani yardım göndermeye devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kardeş ülkeye destek olmak için bölgeye gitti. İki bakan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURDUK

Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetin büyüklüğünün günden güne dünya tarafından daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, “Sel felaketinin meydana geldiği ilk günden itibaren hem hava hem de kara yoluyla ‘kardeşlik köprüsü’ kurduk. Gerek hükümetimiz gerekse tüm sivil toplum kuruluşlarımız şu anda büyük bir kampanya içinde. Şu ana kadar 11 uçak intikal etti. 2 tren harekete geçti, 3’üncü tren hazırlanıyor. Yaklaşık 10 bin çadır sevk edildi. 25 bin gıda paketi, ayrıca sağlık malzemeleri ve ilaçlar, çocuk mamaları, giysiler ve yine buradaki afet merkezinin talep ettiği botlar ulaştırıldı” diye konuştu.

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TÜRKİYE’DEKİ GİBİ AKSİYON ALDIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, “İlk andan itibaren yardımları, Türkiye halkı olarak gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü’yle Türkiye’de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız” ifadelerini kullandı.

SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET EDİLECEK

Pakistan’da 2005 ve 2010’da meydana gelen depremler sonrasında TOKİ tarafından 4 bin 872 konut, okul, cami ve sosyal donatıların inşa edildiğini hatırlatan Kurum, bugün de hasar tespitle ilgili tüm ihtiyaçları karşılamada seferberlik ruhuyla hareket edileceğini söyledi.

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YARDIM YAĞDI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye’nin verdiği desteğin dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olduğunu belirterek, “Benim kıymetli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hemen afetin arifesinde 27 Ağustos’ta beni aradı, taziye dileklerini iletti. Hayatını kaybeden binlerce insanımız için başsağlığı dileklerini iletti. Türk halkı her zaman olduğu gibi Pakistan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye’den yardımlar yağmaya başladı. Bunlar hem hükümet yardımları hem de vatandaşların gönderdiği yardımlardı” diye konuştu.

10 kişilik mühendis ekibi sahada

Soylu ve Kurum ardından Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ve Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ile Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı’nda bir araya geldi. Görüşmede Pakistanlı bakanlar, selden etkilenen bölgelere ilişkin veri ve görüntüleri paylaştı. Kurum, burada yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmasıyla ilgili 10 kişilik mühendis ekibinin Pakistan’da sahada olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde uzman ekiplerin sayısının artırılabileceğini belirtti. Bölgede dere ıslahı yapılmadan kurulacak çadır, briket ev ve kalıcı konutların yine su altında kalacağına işaret eden Kurum, bazı yerleşim yerlerinin başka alanlara taşınabileceğini söyledi.

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ÇADIR YERİNE BRİKET EV ÖNERİSİ

Pakistan’daki sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu da Türkiye’de her ilin afet risk azaltma planlarının yapıldığını hatırlattı. Soylu, afet riskini azaltma çalışmasında Türkiye’nin dünyadaki sayılı ülkelerden olduğunu belirterek, Pakistan’daki selden etkilenenlerin barınmasında çadır yerine briket evin daha dayanaklı ve kalıcı olabileceğini söyledi.