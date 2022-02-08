Dünya Pakistanlı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua
ASYA

Pakistanlı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için desteklerini iletiyor. Pakistanlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için kurban kesti, dualar etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistanlı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua
Pakistan

Koronavirüse yakalanan ve tedavileri süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Müslüman dünyasından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Pakistan'da bir araya gelen Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için dualar etti ve kurban kesti.

Somalili Müslümanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua edip kurban kesti
DÜNYA
Somalili Müslümanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua edip kurban kesti

Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua
OYNAT 00:36
Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua
Sudan'ın Darfur bölgesinde Nyala'daki bir yetimhanede 200 çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Sudanlı yetim çocuklar Türk bayrağı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan için şifa duası etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün eşi Emine Erdoğan ile testlerinin pozitif olduğunu duyurmuştu.

Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
OYNAT 01:22
Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanından insanlar dualara sarıldı. Türkiye'nin özel önem gösterdiği Afrika ülkelerinden Sudan, Tanzanya ve Çadlı çocukların da elleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için semaya kalktı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.


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