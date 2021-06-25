Pandemi destekleri hız kesmiyor: Ekonomik destek 141 milyarı aştı

Ülke genelinde 45 milyondan fazla vatandaşın aşılanması ve normalleşme sürecine girilmesine rağmen sosyal destekler hız kesmiyor. 1 Temmuz sonrasında da teşvik ve desteklerin süreceği ifade ediliyor. Farklı sektörler ve toplumsal kesimlerin, pandemiden kaynaklı sıkıntılarının açılması için maddi yardımlar devam ederken, vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerinde ertelemeler işletmelere can suyu oldu. Turizmde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren desteğin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatılması da sektör tarafında memnuniyetle karşılandı.

Mehmet Muş

HİBE BAŞVURUSU 1 TEMMUZ'A UZATILDI

Son olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59’a kadar uzattıklarını ifade etti. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının sürdüğünü açıkladı.

108 BİN HANEYE 1000’ER LİRA ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, Salgın Destek Programı çerçevesinde e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrasında 108 bin 262 haneye daha 1000’er liralık nakdi destek verildiğini açıkladı. 7 milyon haneye sosyal yardım ulaştırıldığını vurgulayan Bakan Yanık, “En son 108 bin 262 hanemize daha 1000’er liralık ödeme yaptık. E-devlet üzerinden başvurular ile yürüttüğümüz Sosyal Destek Programı’nda şimdiye kadar 2,2 milyondan fazla hanemize toplamda 2,2 milyar lirayı aşkın nakdi yardımda bulunduk” dedi.

REKLAM

VARLIK BARIŞINDA SON HAFTA

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirmek üzere başlatılan “Varlık Barışı” uygulamasına başvuru için son haftaya girildi.

Bu kapsamda, yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak.