Panikleyen İsrail büyükelçilikleri birer birer terk ediyor: Terör devleti Ürdün ve Fas'tan da ayrılıyor

İsrail'in Bahreyn, Ürdün ve Fas'taki büyükelçilik binalarını boşalttığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın internet sitesinde yer alan haberde, İsrail'in, Bahreyn'in başkenti Manama'daki büyükelçiliğinin de aralarında bulunduğu Orta Doğu'daki bazı elçilikleri boşalttığı belirtildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin de Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başladığı sırada Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü'nün talimatları doğrultusunda boşaltıldığı aktarılan haberde, "Fas'taki büyükelçilik de boşaltıldı." ifadesi kullanıldı.

İsrail, dün de Mısır'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerden sonra güvenlik gerekçesiyle Kahire'deki Büyükelçiliğini boşaltmıştı.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Tel Aviv'e döndü

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın, geçici süreyle, İsrail'e dönmesi için Ankara'dan ayrılma kararı alındı.

AA’nın elde ettiği bilgiye göre, Lillian'ın diğer İsrailli diplomatlar gibi, İsrail'e dönmesi kararı alındı.

Diplomatların geçici olarak, İsrail'e döneceği bilgisi paylaşıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 Filistinlinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.







