Dünya Papa Franciscus Atinanın denize atamadığı göçmenlerle poz verdi
AVRUPA

Papa Franciscus Atina’nın denize atamadığı göçmenlerle poz verdi

Yunanistan’da bulunan Papa Franciscus’un Midilli Adası’ndaki sığınmacı kampını ziyaret edip sığınmacı çocuklarla poz vermesi tartışmaya yol açtı. Mültecileri denizde boğmayı rutin hale getiren Atina’ya hiçbir eleştiri getirmeyen Papa, “Avrupa’da mülteci sorunu kendilerini hiç ilgilendirmiyormuş gibi davrananlar var” diyerek Yunan hükümetine destek istedi. Ege’de batırılan mülteci botları ve göçmenlerin ölüme terk edilmesinden sorumlu Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de kamptaydı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Papa Franciscus Atina’nın denize atamadığı göçmenlerle poz verdi
 Midilli Adası’ndaki mülteci kampına giden Papa Yunanistan’ın denize atamadığı göçmenlerle poz verdi.

Atina’nın sığınmacılara karşı uyguladığı politika tüm caniliğiyle ortada dururken, Papa Franciscus, 3 günlük Yunanistan ziyaretinin ikinci gününde Midilli Adası’ndaki sığınmacı kampını ziyaret etti.

Arşiv
Arşiv

Papa’yı Midilli’deki havalimanında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu karşıladı. Daha sonra birlikte Karatepe Sığınmacı Kampı’na geçtiler. Ege’de batırılan mülteci botları ve göçmenlerin ölüme terk edilmesinden sorumlu Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de kamptaydı. Midilli’deki kampta mültecileri selamlayan Papa, Atina’nın denize atmadığı çocuklar ve bazı sığınmacılarla sohbet etti.

Atina’ya hiçbir eleştiri getirmeyen nPapa, mülteci sorunuyla ilgili nYunan hükümetine destek istedi.
Atina’ya hiçbir eleştiri getirmeyen nPapa, mülteci sorunuyla ilgili nYunan hükümetine destek istedi.

YUNANİSTAN BÜYÜK YÜK ALIYORMUŞ

Mülteci sorununun sadece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Yunanistan ve Avrupa’ya ait bir sorun değil, tüm dünyaya ait bir sorun olduğunu söyleyen Papa Franciscus’un, göçmenlere yönelik uyguladığı sert politikalar sebebiyle Yunanistan’ı eleştirmemesi tepki çekti.

Papa, Atina’nın denize atmadığı çocuklar ve bazı sığınmacılarla sohbet etti.n
Papa, Atina’nın denize atmadığı çocuklar ve bazı sığınmacılarla sohbet etti.n

Papa Franciscus, Yunanistan göçmen krizinde üstüne düşeni yapıyormuş gibi “Avrupa’da mülteci sorunu sanki kendilerini hiç ilgilendirmiyormuş gibi davrananlar var” derken, mültecilere uyguladığı zulümle gündemden düşmeyen Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise “mülteci ve göçmen krizinde orantısız bir yük kaldırdıklarını” iddia etti.

Yunanistan göçmenleri ıssız adaya bıraktı
DÜNYA
Yunanistan göçmenleri ıssız adaya bıraktı

Yunanistan'da hapishane değil mülteci kampı: Elektronik kelepçeyle girebiliyor termal kameralarla izleniyorlar
FOTOĞRAF 10
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Yunanistan'ın Sisam adasında \"kapalı\" mülteci kampı açıldı. Dikenli tellerle çevrili kampa elektronik çiple giriliyor. Bu kamp, diğer Ege adaları İleryoz, Midilli, Kos ve Sakız adalarında da açılması planlanan beş kamptan biri. Avrupa Birliği (AB), bu proje için 276 milyon euro ayırdı. İlk olarak Sisam adasında açılan kamp, diğer adalarda da açılması planlanan kamplar için pilot proje olarak nitelendiriliyor.
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İnsan hakları grupları bu yeni \"kapalı\" mülteci kamplarını, göçmenler üzerindeki kısıtlamaları büyük oranda artırdığı gerekçesiyle eleştiriyor.
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Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri kampın açılışı öncesinde Avrupa Birliği'ne ve Yunanistan'a mültecilerin hareket hakkını kısıtlayan bu plandan vazgeçmeleri için çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de söz konusu plana ilişkin endişelerini dile getirdi.
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Ancak Yunan hükümeti, kamplarda bulunan su imkanları, tuvaletler, aileler için ayrılmış özel alanlar ve daha yüksek güvenlik önlemleri gibi donanımlara dikkat çekti.
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Pazartesi günü mülteciler, Sisam adasında bulunan diğer kamptan bu yeni \"kapalı\" kampa yerleşecek. Yunanistan Göç Bakanlığı, eski kampın ay sonunda kapanacağını açıkladı.
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Avrupa Birliği'ne geçiş yolu olması nedeniyle özellikle Yunanistan'a çok sayıda mülteci akın ediyor. 2015 yılında bir milyondan fazla insan Yunanistan'dan sığınma talep etti. Mevcut Afganistan krizinin de, mülteci sayılarını artırması bekleniyor.
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Yunanistan'da hapishane değil mülteci kampı: Elektronik kelepçeyle girebiliyor termal kameralarla izleniyorlar
Mültecilere insanlık dışı muameleleriyle her defasında eleştiri yağmuruna tutulan Yunanistan, tepki toplayan bir uygulamaya daha imza attı. Sisam Adası'nda yeni bir 'kapalı' mülteci kampı açıldı. Dikenli tellerle çevrilen, gözetleme kameraları, X-Ray tarayıcıları ve manyetik kapılarla donatılan kampta bir de gözaltı merkezi bulunuyor. Yalnızca elektronik çiplerle girilebilen kampın kapıları ise gece kapalı kalıyor. Adeta bir hapishaneyi andıran tesise, sivil toplum kuruluşlarının da tepkili.


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