Papa Franciscus Atina’nın denize atamadığı göçmenlerle poz verdi

Atina’nın sığınmacılara karşı uyguladığı politika tüm caniliğiyle ortada dururken, Papa Franciscus, 3 günlük Yunanistan ziyaretinin ikinci gününde Midilli Adası’ndaki sığınmacı kampını ziyaret etti.

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Papa’yı Midilli’deki havalimanında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu karşıladı. Daha sonra birlikte Karatepe Sığınmacı Kampı’na geçtiler. Ege’de batırılan mülteci botları ve göçmenlerin ölüme terk edilmesinden sorumlu Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de kamptaydı. Midilli’deki kampta mültecileri selamlayan Papa, Atina’nın denize atmadığı çocuklar ve bazı sığınmacılarla sohbet etti.

Atina’ya hiçbir eleştiri getirmeyen nPapa, mülteci sorunuyla ilgili nYunan hükümetine destek istedi.

YUNANİSTAN BÜYÜK YÜK ALIYORMUŞ

Mülteci sorununun sadece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Yunanistan ve Avrupa’ya ait bir sorun değil, tüm dünyaya ait bir sorun olduğunu söyleyen Papa Franciscus’un, göçmenlere yönelik uyguladığı sert politikalar sebebiyle Yunanistan’ı eleştirmemesi tepki çekti.

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Papa, Atina’nın denize atmadığı çocuklar ve bazı sığınmacılarla sohbet etti.n

Papa Franciscus, Yunanistan göçmen krizinde üstüne düşeni yapıyormuş gibi “Avrupa’da mülteci sorunu sanki kendilerini hiç ilgilendirmiyormuş gibi davrananlar var” derken, mültecilere uyguladığı zulümle gündemden düşmeyen Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise “mülteci ve göçmen krizinde orantısız bir yük kaldırdıklarını” iddia etti.

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