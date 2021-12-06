Papa Franciscus Atina’nın denize atamadığı göçmenlerle poz verdi
Yunanistan’da bulunan Papa Franciscus’un Midilli Adası’ndaki sığınmacı kampını ziyaret edip sığınmacı çocuklarla poz vermesi tartışmaya yol açtı. Mültecileri denizde boğmayı rutin hale getiren Atina’ya hiçbir eleştiri getirmeyen Papa, “Avrupa’da mülteci sorunu kendilerini hiç ilgilendirmiyormuş gibi davrananlar var” diyerek Yunan hükümetine destek istedi. Ege’de batırılan mülteci botları ve göçmenlerin ölüme terk edilmesinden sorumlu Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de kamptaydı.
Atina’nın sığınmacılara karşı uyguladığı politika tüm caniliğiyle ortada dururken, Papa Franciscus, 3 günlük Yunanistan ziyaretinin ikinci gününde Midilli Adası’ndaki sığınmacı kampını ziyaret etti.
Papa’yı Midilli’deki havalimanında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu karşıladı. Daha sonra birlikte Karatepe Sığınmacı Kampı’na geçtiler. Ege’de batırılan mülteci botları ve göçmenlerin ölüme terk edilmesinden sorumlu Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de kamptaydı. Midilli’deki kampta mültecileri selamlayan Papa, Atina’nın denize atmadığı çocuklar ve bazı sığınmacılarla sohbet etti.
YUNANİSTAN BÜYÜK YÜK ALIYORMUŞ
Mülteci sorununun sadece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Yunanistan ve Avrupa’ya ait bir sorun değil, tüm dünyaya ait bir sorun olduğunu söyleyen Papa Franciscus’un, göçmenlere yönelik uyguladığı sert politikalar sebebiyle Yunanistan’ı eleştirmemesi tepki çekti.
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Papa Franciscus, Yunanistan göçmen krizinde üstüne düşeni yapıyormuş gibi “Avrupa’da mülteci sorunu sanki kendilerini hiç ilgilendirmiyormuş gibi davrananlar var” derken, mültecilere uyguladığı zulümle gündemden düşmeyen Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise “mülteci ve göçmen krizinde orantısız bir yük kaldırdıklarını” iddia etti.