Dünya Papadan Putin ve Zelenskiye dikkat çeken teklif Vatikanda bir araya gelin
AVRUPA

Papa'dan Putin ve Zelenskiy'e dikkat çeken teklif: Vatikan'da bir araya gelin

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e çağrıda bulundu. Papa iki liderin Vatikan'da görüşmelerini istedi.

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Haber Merkezi Diğer
Papadan Putin ve Zelenskiye dikkat çeken teklif: Vatikanda bir araya gelin
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24 Şubat'ta Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş 9. ayında devam ediyor. Büyük bir yıkıma neden olan Ukrayna ve Rusya savaşında tüm dünyayı etkileyen gıda ve enerji krizi yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin arabuluculuğunda açılan tahıl koridoru ile birlikte gıda krizine çözüm bulunurken, tüm Avrupa'yı etkileyen enerji krizi ise sürüyor.

Kış öncesi Avrupa'da enerji krizi sürerken savaşın bir an önce bitmesi için Avrupa ülkeleri Papa'ya arabulucu olması için baskıda bulunuyorlar.

Papa görüşmelerini istedi

Kriz sürerken Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den, Vatikan'da krizin çözümüne yönelik görüşme düzenlemelerini talep etti.

Papa'nın çağrısını aktaran Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov aktardı.

"Vatikan da bir araya gelin"

Leonid Sevastyanov yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Papa'nın konu hakkında bilgi verdiğini ve Rusya, Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımıyla Avrupa'da güvenlik konulu konferans düzenlemek de başta olmak üzere Vatikan'ın müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.

"Papa tarafsız konumuyla arabuluculuk için uygun bir aday"

Papa'nın tarafsız konumu itibarıyla Ukrayna ihtilafını çözmek üzere arabulucu rolü için uygun bir aday olduğunu kaydeden Sevastyanov, "Rusya ve Devlet Başkanı Putin'i kınamadan savaşı kınamıştı." anımsatmasını yaptı.

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