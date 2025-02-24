Meksika'da Papa Franciscus'un sağlığı için dua edildi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritik olduğu ancak solunumla ilgili yeni bir kriz yaşamadığı belirtildi.
Vatikan, Papa Franciscus'un sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Papa'nın sağlık durumunun kritik olduğu ama önceki günden itibaren solunumla ilgili yeni bir kriz yaşamadığı bildirildi.
'Bilinci yerinde, iletişim kurabiliyor'
'Bilinci yerinde, iletişim kurabiliyor'
Papa'ya iki ünite kan transfüzyonu uygulandığı ve bu işlemin hemoglobin seviyesinin yükselmesine olumlu katkı sağladığı belirtilen açıklamada,
“Trombositopeni (düşük trombosit seviyesi) stabil kalmıştır fakat bazı kan testleri, şu an kontrol altında olan hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcını göstermektedir. Burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi almaktadır. Papa, hala bilinçli ve çevresiyle iyi bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Klinik tablonun karmaşıklığı ve ilaç tedavilerinin etkisini göstermesi için gerekli bekleme süresi nedeniyle, hastalığın seyri konusunda temkinli olunmaya devam edilmektedir”
ifadeleri kullanıldı.
#Papa
#Vatikan
#Papa Franciscus
#Sağlık