“Trombositopeni (düşük trombosit seviyesi) stabil kalmıştır fakat bazı kan testleri, şu an kontrol altında olan hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcını göstermektedir. Burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi almaktadır. Papa, hala bilinçli ve çevresiyle iyi bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Klinik tablonun karmaşıklığı ve ilaç tedavilerinin etkisini göstermesi için gerekli bekleme süresi nedeniyle, hastalığın seyri konusunda temkinli olunmaya devam edilmektedir”