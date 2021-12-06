Papa'ya 'sen kafirsin' diye bağırdı: Ortodoks rahibi anında paketlediler

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 3 gün sürecek temasları kapsamında geldiği Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Miçotakis ile bir araya geldi. Papa daha sonra Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ile görüşmek için geldiği yerde bir Ortodoks rahip tarafından protesto edildi.

Başkent Atina'da Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un residansına gelen Papa'ya, üç kez 'kafir' diye bağıran Ortodoks rahip, güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılarak kısa süreli gözaltına alındı.

Kıbrıs'ta da protesto edilmişti

Papa, kendisini protesto eden rahibe herhangi bir tepki vermedi. Papa Francis, Kıbrıs ziyaretinde de bir grup tarafından protesto edilmişti.

Öte yandan Papa Francis, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı konuşmada, iklim krizi, koronavirüs salgını, yoksulluk ve mülteci meselesi gibi sorunlara dikkati çekti.

Mülteci sorununa işaret eden Papa Francis, mültecileri "kardeşlerimiz" sözleriyle tanımlarken, bu sorunun kuzey ve güney arasında bir ayrıma yol açtığını söyledi.

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Avrupa'da yükselen popülizm ve otoriterliğin demokrasiye tehdit teşkil ettiğini söyleyen Papa, sağ duyu ve ortak kamu yararını teşvik etmeye yönelik yeni bir bağlılığa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

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Avrupa'nın bu konuda ağır adımlar attığını, dayanışmanın itici gücü olmak yerine koordinasyondan uzak bir duruş sergilediğini kaydeden Papa Francis, yardıma ihtiyaç duyanlara her ülkenin kendi imkanları kapsamında destek olması gerektiğini vurguladı.