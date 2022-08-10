Paris'in Seine Nehrinde kurtarılan beluga'yı habitatına göndermek için operasyon başladı

Dört metrelik balina (genellikle çok daha soğuk Kutup sularında bulunan korunan bir tür) bir hafta boyunca Paris'in kuzeybatısındaki nehirde sıkışmıştı.

Neredeyse bir hafta sonra nehirden hamak yardımı ile çıkartılan balina için bir düzine veteriner tedavilere başlamak sabırsızlanıyor. Dalgıçlar ve polis de dahil olmak üzere 80 den fazla kişinin katıldığı kurtarma operasyonunda sonunda hedefe ulaşıldı.

Beyaz Balina

Kurtarma ekibinin, 800 kg ağırlığındaki hasta balinayı sudan, bir mavnaya kaldırması gece boyunca yaklaşık altı saat sürdü.

Kurtarma ekipleri balinayı sahile geri götürecek soğutmalı bir kamyona taşıdıktan sonra tekrar açık denize bırakmadan birkaç gün boyunca tedavi etmeyi umuyor.

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