Dünya Fransada cumartesi alarmı
AVRUPA

Paris alarmda: Her yer kapalı olacak

Fransa'da cumartesi alarmı

Fransa, 'sarı yelekliler'in cumartesi günü yapacağı büyük gösteriye kilitlendi. Paris'teki protestoları engellemek amacıyla 65 bin polis görev yapacak. Müze, mağaza ve dükkanlar kapalı tutulacak. Fransız basını, istihbaratın olası darbe planına karşı Elysee Sarayı'nı uyardığını yazdı.

AA
Fransa'da 2 haftadır ortalığı savaş alanına çeviren provokatörler, cumartesi günü büyük bir gösteriye hazırlanıyor
Fransa'da 2 haftadır ortalığı savaş alanına çeviren provokatörler, cumartesi günü büyük bir gösteriye hazırlanıyor

Fransız polisi, başkent Paris'te cumartesi yapılacak gösteri nedeniyle Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranların kapalı tutulmasını istedi.

Fransa basınına göre, yetkililer, geçen hafta yaşanan dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe ediyor.

Bu kapsamda polis, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu.

Notta, bu işyerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.

Müzeler kapalı, opera programları iptal

Öte yandan, müzeler ve opera binaları da kendi tedbirlerini aldı. Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, cumartesi kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.

Fransız basını: Sarı Yelekliler darbe yapacak

Fransız basını Sarı Yelekliler'in cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini öne sürdü. İddiaya göre, silahlı eylemciler parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planlıyor.

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Fransız basını: Sarı Yelekliler darbe yapacak
DÜNYA
Fransız basını: Sarı Yelekliler darbe yapacak

65 bin polis görev yapacak

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 65 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

Ne olmuştu?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. 

  • Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.

Keksin nişancılar Paris’te göstericilere ateş açıyor
OYNAT 00:44
Keksin nişancılar Paris’te göstericilere ateş açıyor
Protestoların devam ettiği Fransa'da başkent Paris savaş alanına dönmüş durumda. Şehirde keskin nişancılar mevzilendiği çatılardan göstericilere ateş açıyor.
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Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
FOTOĞRAF 39
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi.
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu.
Title
Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve 'Sarı yelekliler' adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.
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Eylemciler, sabah saatlerinde, Champ-Elysees Caddesi'ne geldi. Aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı eylemciler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
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Polis, cadde çevresinde hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti. Bir grup eylemci, polis müdahalesini engellemek amacıyla bariyer kurdu ve cadde üzerindeki taşları söktü. Göstericiler ayrıca polise şişe ve taş fırlattı.
Title
Champs-Elysees ve çevresindeki caddelerde alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
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İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını, 42'si Paris'te olmak üzere 130 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünü ve 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Title
Bakan Castaner, gösterilerdeki şiddet olaylarından, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen'i sorumlu tuttu.
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine cesaretlerinden dolayı teşekkür ederken, polislere karşı şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini, cumhuriyette şiddetin yeri olmadığını belirtti.
Title
Geçen cumartesi gününden bu yana ülke genelinde devam eden gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiş ve birkaç gün süresince ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışını kapatmıştı.
Title
Göstericilerin önceki gün petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı.
Title
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları sorununun protestolarla değil diyalogla çözülebileceğini söylemişti.
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Yaklaşık 1 haftadır süren gösterilerde çıkan olaylarda, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 136'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 756 kişi yaralanmış ve 693 kişi gözaltına alınmıştı.
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Geçen haftaki gösterilerde, Saint-Quentin'de bir grup eylemcinin, bir kadının başörtüsünü çıkarmaya zorladığı ortaya çıkmış ve Cognac'da da bir kadının ırkçı hakaretlere maruz kalması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu.
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi.
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi.
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi.
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi.
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu.
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu.
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu.
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu.
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu.
Title
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu.
Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor
Fransa'da bir haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, bugün başkent Paris ve diğer birçok kentte gösteriler düzenledi. Eylemcilerle polis arasında gerginliğin yaşandığı Paris'teki Champs-Elysees'te, göstericilerin neden olduğu şiddet olayları dolayısıyla polis müdahalede bulundu. Polis, caddedeki birçok yeri ateşe veren göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı - Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
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