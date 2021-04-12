Paris’te hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Paris’in 16’ncı bölgesindeki Henry Dunant Hastanesi önünde kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açarak 2 kişiyi vurdu. Yerel saatle 13.40’da meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırganın motosikletle olay yerinden kaçtığı ve polisin çevreyi güvenlik kordonuna aldığı açıklandı.

TERÖR ŞÜPHESİ

Ülke basınında yer alan haberlere göre söz konusu hastane Kovid-19 aşı merkezi olarak da hizmet veriyor.

Saldırının bir terör eylemi olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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