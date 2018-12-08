Paris’te hayat durdu

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin, bugün Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde “Sarı Yelekliler” tarafından gerçekleştirilecek gösteriler öncesi olağanüstü hali andıracak tedbirler alması dikkat çekti. Fransa Başbakanı Edouard Phillippe yaptığı açıklamada, “Sarı Yelekliler’in” ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını ve sadece Paris’i 8 bin polisin yanı sıra bir düzine zırhlı aracın koruyacağını açıklarken, muhtemel şiddet eylemleri nedeniyle başkentte kepenklerin açılmayacağını belirtti. Fransız medyası Perşembe günü, hükümetin olası bir darbe girişiminden çekindiğini ve istihbarat teşkilatının da silahlı grupların düzenleyeceği saldırılara karşı uyarıda bulunduğunu iddia etmişti.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Üçüncü haftasına giren gösterilerde bugüne kadar 4 kişi öldü, 222’si güvenlik görevlisi 1043 kişi yaralandı ve 1424 kişi gözaltına alındı.

2005’TEN SONRA BİR İLK

Fransız TF1 kanalına açıklama yapan Başbakan Phillippe’in, istifa çağrılarını redderken, bugün düzenlenmesi beklenen gösterileri “Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız” sözleriyle değerlendirmesi dikkat çekti. Phillippe, Paris’te 8 bin polisin yanısıra, bir düzine zırhlı aracın da başkentteki gösterilerde görev alacağını açıkladı. Önceki akşam saatlerinde orduya ait zırhlı araçların Paris’e girdiği görüntülenmişti. Paris’e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005 olayları sonrası bir ilk oldu.

SEMBOLLERE KİLİT

Paris’in sembol cadde ve mekanları da hafta sonu kapalı olacak. Başta ünlü Şanzelize Caddesi olmak üzere, Eyfel Kulesi ve Zafer Takı kapalı olacak. Polis, Şanzelize’deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek “Sarı Yelekliler’in” cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu. Notta, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.

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MÜZELER KAPALI, OPERALAR İPTAL

Sarı Yelekliler’in protesto gösterileri başkent Paris’in kültür hayatını da etkileyecek. Müzelerden yapılan açıklamada, cumartesi günü ziyaretçi kabul etmeyecekleri bildirildi. Yine Paris’in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.

Macron'a destek eriyor

Fransız hükümeti, son olarak 2019 yılının tamamında zamların iptal edildiğini açıklamış ancak bu karar protestocuları ikna etmemişti. Hükümet yetkilileri bir yandan krizden çıkış ararken diğer taraftan Cumhurbaşkanı Macron’a halk desteği de erimeye devam ediyor. Bir ankete göre bir önceki ay yüzde 21 olan Macron’a halk desteği, gösteriler sırasında 3 puan azalarak yüzde 18 ile “en düşük halk desteği” seviyesine geriledi. Elabe araştırma şirketinin anketine göre de Fransızların yüzde 78’i Macron’un duyurduğu önlemlerin Sarı Yelekliler’in taleplerini karşılamaya yetmediği görüşünde. Macron kabinesinde de sorunlar yaşıyor. Fransız medyası Macron ile Başbakan Phillippe arasında izlenen yönteme ilişkin anlaşmazlıklar olduğunu yazdı. Europe 1 radyosunun “Sarı Yelekliler: Macron-Philippe İkilisi Krizde” başlığıyla verdiği haberde, bu tür konularda hiçbir şeyin tesadüf olmadığı, bu nedenle Macron ile Philippe arasında gerginlik olduğu ifade edildi.

Sendikalar da sahaya iniyor

Fransa’da sendikalardan da Sarı yelekliler’e destek kararı çıktı. Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü’nün (FO) çağrısıyla nakliye şirketleri de pazar akşamı itibarıyla süresiz greve gidecek.

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‘Diz çöktürerek’ gözaltı

Fransa’da lise öğrencilerinin Perşembe günü düzenlediği ve şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde ise, Fransız polisinin öğrencileri ‘diz çöktürerek’ gözaltına alması büyük tepki çekti. Gösteriler sırasında 700 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi. Polisin öğrencilere uyguladığı şiddet ve gözaltı görüntülerinin medyaya yansımasının ardından Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure, pazartesi günü meclise sunacakları gensoru önergesiyle hükümete bu sorunun farklı yöntemlerle çözülebileceğini göstermek istediklerini belirtti. Sol tandanslı Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Ugo Bernalicis de hükümetin bu sorunu yönetemediğini, bu nedenle bir çözüm bulabilmek için gensoru önergesini meclise sunacaklarını kaydetti.