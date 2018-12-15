Dünya Pariste polis ve sarı yelekliler arasında arbede
AVRUPA

Paris'te polis ve sarı yelekliler arasında arbede

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösteride yaşanan arbede sırasında polis biber gazı kullandı. Paris'teki gösteriler sebebiyle Fransa'nın atlı polisleri de meydanlara indi.

AA
Fransa'da gösterilerde polis protestoculara müdahalede bulundu.
Fransa'da gösterilerde polis protestoculara müdahalede bulundu.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen gösteriler, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.

Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplandı.

Reuters

Geçen haftalara göre sayıları az olan göstericiler, polis tarafından çevrelendi. Barikatları aşmaya çalışan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Bu sırada polis, biber gazı kullandı.

Kısa süreli gerginliğin ardından göstericiler, Champs-Elysees Caddesi etrafındaki ara sokaklara da yayıldı.

Reuters

25 kişi gözaltına alındı

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç koruyor.

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı da kapatıldı.

Polis, gösteri öncesinde 25 kişiyi gözaltına aldı.

Reuters

Fransa'daki protestolar neden başladı?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

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Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.


Macron'un açıklamaları

Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Reuters

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuş ve yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.

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