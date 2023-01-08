Dünya Pariste sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi
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Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler yeniden sokaklara indi. Sarı yelekliler bu sefer de, hükümetin emeklilik reformunu ve yükselen enflasyonu protesto etmek amacıyla sokaklardaydı. Paris'te Breteuil Caddesi'nde toplanan göstericiler, Ekonomi Bakanlığı binası yakınlarına kadar yürüdü.

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Haber Merkezi AA
Pariste sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi
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Fransız basınındaki haberlere göre, sarı yelekliler, Paris, Strazburg ve Angers'te hükümetin 10 Ocak’ta içeriğini açıklayacağı emeklilik reformu, yükselen enerji fiyatları ve enflasyona karşı gösteri düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisin, Paris'teki gösterinin başında sarı yeleklilerin kortejinin ilerlemesine izin vermediği ve daha sonra göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği yer alıyor.

Sarı yelekliler 4 yıla aşkındır sokaklarda

Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa’da başlayan sarı yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına yönelik protestolarla devam ediyor.

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