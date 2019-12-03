Dünya Parlamentoda evlilik teklifi mizansendi
AVRUPA

Parlamentoda evlilik teklifi mizansendi

İtalyan milletvekili Flavio Di Muro'nun mecliste yaptığı evlilik teklifinin mizansen olduğu ortaya çıktı. İtalyan gazetesi Corriere della Sera olayın bir "tiyatro"dan ibaret olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
İtalyan milletvekili mecliste evlenme teklifi etmişti.
İtalyan milletvekili mecliste evlenme teklifi etmişti.

İtalya'da geçen haftanın en çok konuşulan olaylarından olan parlamentodaki sürpriz evlilik teklifinin "mizansen" olduğu iddia edildi.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, geçen Perşembe günü Temsilciler Meclisi'nde yaşanan "evlenme teklifinin" başrolündeki Lig milletvekili Flavio Di Muro ile Elisa isimli sevgilisi aylar önce evlilik kararı almıştı. Hatta çift, düğün tarihini ve mekanını bile Eylül ayında belirlemişti.

Gazete, milletvekili Di Muro'yu bir "aktör", Temsilciler Meclisi'nde yaşananlarını da bir "tiyatro oyunu" diye tanımladı.

Flavio Di Muro, 28 Kasım'da Temsilciler Meclisi'nde deprem bölgeleriyle ilgili bir oturumda söz alarak "Bugün benim için diğer günlerden farklı, özel bir gün. Sayın Meclis Başkanı, izninizle size değil, seyirci sıralarına sesleniyorum" demişti. Di Muro ardından bir yüzük kutusu çıkararak izleyici sıralarına dönmüş ve "Elisa, benimle evlenir misin?" sorusunu sormuştu.

Di Muro'nun, "İtalyan parlamentosunda bir ilk" olarak tanımlanan "sürpriz evlilik teklifi" kimileri tarafından "romantik bir jest", kimileri tarafındansa kurumlara saygısızlık teşkil eden bir münasebetsizlik olarak değerlendirilmişti. Di Muro sosyal medyada, parlamentoyu bir reality şovuna çevirmekle de suçlanmıştı.

Corriere della Sera ise bugünkü haberinde "Temsilciler Meclisi tarihinde görülmemiş bu jest üzerine çok spekülasyon yapıldı. Ama sonunda her şey saflığa ve şövalyeliğe bağlandı. Oysa şimdi anlaşılıyor ki olay tamamen sahteymiş" diye yazdı.

Gazetenin özel haberini diğer haber kuruluşları da "Temsilciler Meclisi'ndeki evlilik teklifi mizansenmiş", "Hepsi bir skeçmiş" gibi başlıklarla verdi.

Parlamentoda "evlilik teklifi" ile geçen hafta sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren Flavio Di Muro, teklifin "sahte" olduğu haberi sonrası da Twitterr'da yine en çok kullanılan etiketler arasına girdi. Sosyal medyada bu haber "skandal", "rezalet" gibi yorumlarla paylaşıldı.

Haber sitesi Fanpage de, "Geçen Perşembe Temsilciler Meclisi'nde yaşananlar bir şovdan ibaretti, görünürlük kazanma, kendisinden söz ettirme çabasıydı. Görev başarıyla tamamlandı" diye yazdı.

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