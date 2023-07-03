Parlayan aynayla kurtuluş: Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı

Olay, 24 Haziran Cumartesi günü Porto Riko açıklarında yaşandı. Türk denizcilerin görevli olduğu özel bir şirkete ait ham petrol gemisi Atlantik Okyanusu'nda ilerlerken Amerikan Sahil Güvenliği'nin uyarısıyla, bir süre önce denizde kaybolan bir tekne için kurtarma operasyonu başlattı. Kanarya Adaları'ndan denize açılan Fransız maceracı Didier Bovard'ın içinde yer aldığı, pedal ile hareket eden özel yapım tekne Türk denizcilerin 6 saatlik çabasıyla güverteye çekilerek, kurtarıldı. Gemide Türk denizcilerle poz veren Fransız maceracının ilk isteği ise asitli içecek (kola) oldu. 137 gün boyunca okyanusta olduğu öğrenilen Fransız adam, gemiden U.S. Customs and Border Protection ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekipleriyle birlikte ayrıldı. Geminin kaptanı Necati Doğan yaşananları sosyal medya paylaşımlarıyla anlattı.

'Fırtınaya yakalanırsa kurtarılamaz'

Kaptan Necati Doğan yaşananları anlattığı paylaşımda, "24 Haziran Cumartesi sabahı saat 9.30'da şirketten bir telefon geldi ve dediler ki, 'Yerel Ulaştırma Bakanlığı bizimle iletişime geçti. USCG Amerika Sahil Güvenliği size mesaj atacak, arama kurtarma çalışmasına katılacaksınız, mesajı alınca gerekli prosedürü başlatın.' Sonra Amerika Sahil Güvenliği'nden mesaj geldi. Mesajda şöyle diyordu, 'Porto Riko'nun 200 mil kuzeyinde bir tekne acil durumda, sürükleniyor, hareket kabiliyeti yok, arkasından fırtına geliyor, fırtınaya kapılırsa kurtarılamaz ve en yakın gemi sizsiniz, onu kurtarmanızı istiyoruz, şirketinizle iletişime geçtik." dedi.

İhtimalin yüksek olduğu mevkiler işaretlendi

Doğan kurtarma operasyonuyla ilgili bilgi verdiği paylaşımlarının devamında, "Bize tam bir koordinat verdiler gemiyi en hızlı şekilde o mevkiye götürüp o tekneyi kurtarmamızı istediler. Hemen gerekli prosedürü başlattık, gemiyi oraya en hızlı ulaşacak rotaya çevirdik. Tüm personeli köprü üstüne topladık ve 4 saat kadar mesafede bir arama kurtarma çalışmasına katılıp, mahsur kalmış 6 metrelik küçük bir botu kurtaracağımızı söyledik ve planı anlattık, küçük bir prova ve yapılacakları anlatıp, herkesi yerli yerine yerleştirdik. Geminin en başına, en uç kısımlarına, kırlangıçlara, radarların başına ve telsize. Teknenin telsizine ulaşabilmek için, sürekli anonslar geçildi. Sürekli Amerika Sahil Güvenliği ile koordinat güncellemeleri gerçekleştirildi ve teknenin sürüklenme ihtimalinin yüksek olduğu mevkiler işaretlendi. Kıç düdüklerle uyarılar devam etti." ifadelerini kullandı.

'Parlayan aynaya doğru yöneldik'