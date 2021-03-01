Dünya Paşinyan yönetim sisteminin değişmesini istedi Yarı başkanlığa ihtiyacımız var
ASYA

Paşinyan yönetim sisteminin değişmesini istedi: Yarı başkanlığa ihtiyacımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yarı başkanlık sistemi için yeni anayasa oluşturulması konusunda çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarda bozguna uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor.

İşgal altındaki toprakların kaybedilmesinin sorumlusu olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hedef gösteren Ermeniler, ülkenin dört bir yanında sokağa döküldü.

Ordunun Paşinyan hükümetine muhtıra vermesiyle ayyuka çıkan gösterilerde son olarak hükümet binası protestocular tarafından işgal edildi.

Tüm bu gelişmeler karşısında istifa etmeyen Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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Paşinyan: Yönetim sistemi değişmeli

Ermenistan Başbakanı, ülkede yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Yarı başkanlık sistemi için yeni anayasa oluşturulması için çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Yarı başkanlık sistemi nedir?

Başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı unsurlarını birleştiren melez bir hükümet sistemidir. Yarı Başkanlık sisteminin temel özellikleri arasında cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, yürütme görevini yerine getiren ve meclisin güvenine bağlı bir başbakan ile kabine vardır.

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