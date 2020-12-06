Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Paşinyana öfke dinmiyor Ermenistan Başbakanlığı siyasi bir ceset tarafından işgal ediliyor
ASYA

Paşinyan'a öfke dinmiyor: Ermenistan Başbakanlığı siyasi bir ceset tarafından işgal ediliyor!

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a öfke dinmiyor. Muhalefet tarafından Paşinyan'a verilen süre azalırken ülkenin farklı kentlerinde protesto gösterileri düzenleniyor. Gösteride konuşma yapan Ermenistan Anavatan Partisi Genel Başkanı Artur Vanetsyan, "Ermenistan Başbakanlığı şu anda siyasi bir ceset tarafından işgal ediliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar düzenleniyor.
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar düzenleniyor.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya gelen on binlerce kişi, hükümetin Dağlık Karabağ sorununu ele alış biçimi nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

BAŞBAKANLIK KONUTUNA YÜRÜDÜLER

Ellerinde "Hain Nikol", "Nikol buradan defol" yazılı pankartlar taşıyan ve organizatörlere göre 20 binden fazla kişinin katıldığı göstericiler, daha sonra başbakanlık konutuna doğru yürüdü.

Gösteride konuşma yapan Ermenistan Anavatan Partisi Genel Başkanı Artur Vanetsyan, "Ermenistan Başbakanlığı şu anda siyasi bir ceset tarafından işgal ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ikinci şok: Yerine geçecek ismi seçtiler!
DÜNYA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ikinci şok: Yerine geçecek ismi seçtiler!

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için yoğun katılımlı protesto: Defol nikol!
DÜNYA
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için yoğun katılımlı protesto: Defol nikol!

PAŞİNYAN'A KINAMA

Euronews'un haberine göre Eyleme katılan Apostolik Kilisesi üyesi bazı rahipler de Azerbaycan'ın bazı kutsal mekanları ele geçirmesine izin verdiği gerekçesiyle Başbakan Paşinyan'ı kınadı.

Karabağ'da, Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusu karşısındaki mağlubiyetinin ardından hükümete yönelik istifa çağrıları sürerken, ülkedeki muhalif 17 siyasi parti, Paşinyan’a karşı yayımladıkları ortak açıklamada eski Başbakan Vazgen Manukyan’ı geçici başbakan adayı olarak göstermişti.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri de Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

İki günü kaldı: Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor
DÜNYA
İki günü kaldı: Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor

Ermenistan muhalefeti sokağa döküldü: Görevi bırakması için Paşinyan'a üç gün süre tanındı
OYNAT 00:29
Ermenistan muhalefeti sokağa döküldü: Görevi bırakması için Paşinyan'a üç gün süre tanındı
Ermenistan'da büyük bir miting düzenleyen muhalefet kanadı, Başbakan Nikol Paşinyan'a görevi bırakması için üç gün süre tanıdı. Muhalefetin günler öncesinden duyurduğu 'Vatan Kurtuluş Hareketi' olarak adlandırılan yürüyüşe katılanlar 15 kilometreyi aşkın yol yürüdü.

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermenistan'ı hezimete uğratmanı hazmedemeyen gruplar Paşinyan'ın istifası için gösteri yaptı
OYNAT 00:59
Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermenistan'ı hezimete uğratmanı hazmedemeyen gruplar Paşinyan'ın istifası için gösteri yaptı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını ve savaş esirlerinin Azerbaycan'dan geri dönmesini isteyen protestocular polisle çatıştı.


Abone Ol Google News
Sıfırlanan nüfus

Sıfırlanan nüfus

Türkiye'de neden bu kadar çok göçmen var?
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
Vinci Kabeye çevirdi

Vinci Kabe'ye çevirdi

​Gökyüzünde namaz kıldı, görenler şaşkına döndü.

Kaza yapan kuryeden<br>şaşırtan tepki

Kaza yapan kuryeden
şaşırtan tepki

İsmi yanlış söylenince 'Benim adım Ömer değil' diyerek ağladı.
8 Aralık'ta başlıyor

8 Aralık'ta başlıyor

​Bakan Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih verdi.

Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

​Vuhanlı uzmandan dünyayı korkutan açıklama.

İran cezaevindeki<br>Türklerin tedavisini engelliyor

İran cezaevindeki
Türklerin tedavisini engelliyor

Azerbaycan'a destek veren aktivistler cezaevinde koronavirüse yakalandı.
Satan arttı,<br>alan azaldı

Satan arttı,
alan azaldı

Nisan ayından sonra en düşük satışlar gerçekleşiyor.
'İnanmıyorum,<br>deli midir nedir?'

'İnanmıyorum,
deli midir nedir?'

​Evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor.
Her maçını izliyorlar

Her maçını izliyorlar

​Kimse adını bilmiyordu, transferin gözdesi oldu.
Ticaret 3-4<br>kat artacak

Ticaret 3-4
kat artacak

Nahçıvan Koridoru müjdesi.
Rus kanalı Büyükelçiden yardım istedi

Rus kanalı Büyükelçiden yardım istedi

​İHA'ları izinsiz görüntülerken yakalanmışlardı.
Ağrı'da<br>yürek yakan olay

Ağrı'da
yürek yakan olay

​Yangında ölen baba ve iki evladı yan yana toprağa verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.