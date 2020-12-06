Paşinyan'a öfke dinmiyor: Ermenistan Başbakanlığı siyasi bir ceset tarafından işgal ediliyor!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya gelen on binlerce kişi, hükümetin Dağlık Karabağ sorununu ele alış biçimi nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

BAŞBAKANLIK KONUTUNA YÜRÜDÜLER

Ellerinde "Hain Nikol", "Nikol buradan defol" yazılı pankartlar taşıyan ve organizatörlere göre 20 binden fazla kişinin katıldığı göstericiler, daha sonra başbakanlık konutuna doğru yürüdü.

Gösteride konuşma yapan Ermenistan Anavatan Partisi Genel Başkanı Artur Vanetsyan, "Ermenistan Başbakanlığı şu anda siyasi bir ceset tarafından işgal ediliyor." ifadelerini kullandı.

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PAŞİNYAN'A KINAMA

Euronews'un haberine göre Eyleme katılan Apostolik Kilisesi üyesi bazı rahipler de Azerbaycan'ın bazı kutsal mekanları ele geçirmesine izin verdiği gerekçesiyle Başbakan Paşinyan'ı kınadı.

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Karabağ'da, Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusu karşısındaki mağlubiyetinin ardından hükümete yönelik istifa çağrıları sürerken, ülkedeki muhalif 17 siyasi parti, Paşinyan’a karşı yayımladıkları ortak açıklamada eski Başbakan Vazgen Manukyan’ı geçici başbakan adayı olarak göstermişti.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri de Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

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