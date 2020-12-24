Dünya Paşinyana öfke Protestocular başbakanlık binasını kuşattı
AVRUPA

Paşinyan'a öfke: Protestocular başbakanlık binasını kuşattı

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar sürüyor. Protestocular, Bakanlar Kurulu'nun çalışmasını engellemek amacıyla Başbakanlık binasının etrafını sardı. Güvenlik güçleri, Başbakanlık binası başta olmak üzere şehirde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinde önlemler aldı.

Haber Merkezi AA
Dünya
Dünya

Ermenistan'da, Azerbaycan ordusu karşısında Dağlık Karabağ’da yenilgiyi kabul eden anlaşmayı imzalamasından sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik protesto gösterileri sürüyor.

BAŞBAKANLIĞI KUŞATTILAR

Başkent Erivan’da, Paşinyan karşıtı protestocular, Bakanlar Kurulu'nun çalışmasını engellemek amacıyla Başbakanlık binasının etrafını sardı.

Güvenlik güçleri, Başbakanlık binası başta olmak üzere şehirde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinde önlemler aldı.

Başbakanlık binası önünde bakanların binaya giriş ve çıkışlarını engellemek isteyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında sık sık arbede yaşandı.

Bina çıkışının önündeki yolu kapatan göstericiler, resmi araçların geçişini engellemeye çalıştı.

Resmi bir araç polisin arasından geçerek, protestocuların üzerine doğru ilerledi.

Protestocular, arabaya kar topu atarak ve yumruklarla saldırdı. Aracı engellemeye çalışan bazı protestocular da gözaltına alındı.

Paşinyan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdikten sonra protestocular, Başbakanlık binasının etrafından ayrılmadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda çadır kuran protestocular, geceyi burada geçirerek gösterilerine devam etti.

PAŞİNYAN HAPİSTE OLMALI

Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile savaşın devam ettiğini, sadece savaşın aktif aşamasının sona erdiğini öne sürdü.

Manukyan, görevde kaldığı sürece ülkenin kaybettiğini belirttiği Paşinyan’ın, Azerbaycan ile sınırları belirlemek üzere anlaşma yapacağını kaydetti. Manukyan, "Paşinyan ülkeyi çökertti. O, suçlu ve hapiste olmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

Papaz Paşinyan'ın elini sıkmayı reddedip kiliseden kovdu
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Papaz Paşinyan'ın elini sıkmayı reddedip kiliseden kovdu
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