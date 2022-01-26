​Paşinyan’dan Antalya mesajı: Ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini belirtirken, ülkesinin büyük ihtimalle Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılacağını aktardı.

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin görüşmeleri sürdürdüğünü söyleyen Paşinyan, “Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmayı içtenlikle istiyoruz. Süreç böyle devam ederse, Ermenistan’ın Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda yer alması kuvvetle muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

Facebook üzerinden yayınlanan basın toplantısında Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istediğinin altını çizerek, “Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmak ve sınırları açmak istiyoruz. Geçmişte başarılı olamadık ve o tecrübeyi kullanmalıyız” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, 11-13 Mart’ta yapılacak ADF’ye Ermenistan’dan yetkililerin de davet edildiğini belirtmişti.

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