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Dünya Paşinyanın girişini engellemek için kendilerini hükümet binasına zincirlediler
ASYA

Paşinyan'ın girişini engellemek için kendilerini hükümet binasına zincirlediler

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir grup, Başbakan Nikol Paşinyan’ın içeriye girmesini engellemek için kendilerini hükümet binasının kapılarına zincirledi. Paşinyan karşıtları bir süre sonra zincirler kırılarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi Diğer
Paşinyanın girişini engellemek için kendilerini hükümet binasına zincirlediler
Paşinyan karşıtları kendilerini hükümet binasının kapılarına zincirledi.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında hezimete uğrayan Ermenistan tarafında Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik öfke dinmiyor.

Son olarak, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir grup, Paşinyan’ın girişini engellemek için kendilerini hükümet binasının kapılarına zincirledi.

Bir süre bu şekilde zincirli kalan grup, daha sonra polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

"Defol burada işin yok"

Paşinyan dün de ülkenin güneyinde ziyaret etmek istediği birkaç kentin sakinleri tarafından protesto edilmiş, kentlere giremeyince programını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Paşinyan'a burada bir grubun "Defol, burada işin yok" tepkisiyle karşılaşmıştı.

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