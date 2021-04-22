Paşinyan'ın girişini engellemek için kendilerini hükümet binasına zincirlediler

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında hezimete uğrayan Ermenistan tarafında Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik öfke dinmiyor.
Son olarak, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir grup, Paşinyan’ın girişini engellemek için kendilerini hükümet binasının kapılarına zincirledi.
Bir süre bu şekilde zincirli kalan grup, daha sonra polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.
"Defol burada işin yok"
Paşinyan dün de ülkenin güneyinde ziyaret etmek istediği birkaç kentin sakinleri tarafından protesto edilmiş, kentlere giremeyince programını değiştirmek zorunda kalmıştı.
Paşinyan'a burada bir grubun "Defol, burada işin yok" tepkisiyle karşılaşmıştı.