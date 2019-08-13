Dünya Patlamanın ardından ABDden radyasyon itirafı Bundan çok şey öğreniyoruz
ASYA

​Patlamanın ardından ABD'den radyasyon itirafı: Bundan çok şey öğreniyoruz

Patlamanın ardından ABD'den radyasyon itirafı: Bundan çok şey öğreniyoruz

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Arkhangelsk bölgesindeki askeri birimindeki füze motor denemeleri sırasında yaşanan patlama ile ilgili olarak "Bundan çok şey öğreniyoruz. Aynı, ancak daha gelişmiş bir teknolojiye sahibiz" dedi. Öte yandan Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, geçen haftaki füze testinde meydana gelen patlamadan sonra radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu. Rusya'daki patlamada en az iki kişi hayatını kaybederken altı kişi de yaralanmıştı.

Haber Merkezi Reuters
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Rusya'nın Arkhangelsk bölgesindeki askeri biriminde yaşanan patlama ile ilgili ABD tarafından ilk resmi açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı.

  • Trump, Twitter hesabından "ABD, Rusya'daki füze patlamasından çok şey öğreniyor. Biz de benzer, ancak daha gelişmiş teknolojiye sahibiz. Rus Skyfall'ın (NATO'nun Burevestnik kruz füzeleri için kullandığı kod adı) patlaması, sadece birim çevresindeki insanları değil, uzağındakileri de endişelendirdi. Bu iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Radyasyon seviyesi arttı

Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihine göre radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.

Çevre örgütü Greenpeace, daha önce radyasyon seviyesinin 20 kata çıktığını ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, patlamadan hemen sonra atmosfere hiçbir zararlı kimyasalın salınmadığını ve radyasyon seviyelerinin değişmediğini açıklamıştı.

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