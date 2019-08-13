​Patlamanın ardından ABD'den radyasyon itirafı: Bundan çok şey öğreniyoruz Patlamanın ardından ABD'den radyasyon itirafı: Bundan çok şey öğreniyoruz ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Arkhangelsk bölgesindeki askeri birimindeki füze motor denemeleri sırasında yaşanan patlama ile ilgili olarak "Bundan çok şey öğreniyoruz. Aynı, ancak daha gelişmiş bir teknolojiye sahibiz" dedi. Öte yandan Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, geçen haftaki füze testinde meydana gelen patlamadan sonra radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu. Rusya'daki patlamada en az iki kişi hayatını kaybederken altı kişi de yaralanmıştı.

Haber Merkezi 13 Ağustos 2019, 15:11 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019, 15:24 Reuters