​Patlamanın ardından ABD'den radyasyon itirafı: Bundan çok şey öğreniyoruz

Rusya'nın Arkhangelsk bölgesindeki askeri biriminde yaşanan patlama ile ilgili ABD tarafından ilk resmi açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı.
- Trump, Twitter hesabından "ABD, Rusya'daki füze patlamasından çok şey öğreniyor. Biz de benzer, ancak daha gelişmiş teknolojiye sahibiz. Rus Skyfall'ın (NATO'nun Burevestnik kruz füzeleri için kullandığı kod adı) patlaması, sadece birim çevresindeki insanları değil, uzağındakileri de endişelendirdi. Bu iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Radyasyon seviyesi arttı
Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihine göre radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.
Çevre örgütü Greenpeace, daha önce radyasyon seviyesinin 20 kata çıktığını ilan etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, patlamadan hemen sonra atmosfere hiçbir zararlı kimyasalın salınmadığını ve radyasyon seviyelerinin değişmediğini açıklamıştı.