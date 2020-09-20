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Dünya Pedofili yanlısı siyasi parti Hollandayı ayağa kaldırdı
AVRUPA

Pedofili yanlısı siyasi parti Hollanda'yı ayağa kaldırdı

Hollanda'da pedofili yanlısı PNVD partisi büyük infiale neden oldu. Ağustos ayında kurulan ve 2021'deki seçimlere katılmayı planlayan sapkın parti seçim programını açıklayınca ülkede büyük tepki çekti. Sokaklara dökülen Hollandalılar partiyi protesto ederek, ahlaksız oluşumun kapatılmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Hollanda'da sapkın parti protesto edildi.
Hollanda'da sapkın parti protesto edildi.

Hollanda’da pedofili yanlısı PNVD (Party for Charity, Freedom and Diversity) partisi infiale neden oldu.

Ağustos ayında kurulan sapkın görüşlü parti 2021'deki seçimlere girmek üzere programını açıkladı. Partinin seçim programını açıklamasıyla ülke ayağa kalktı.

KAPATILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

PNVD, seçim programında pedofilinin yasallaşmasını destekleyen ifadelere yer verdi. Başkent Amsterdam’da bulunan Museum Meydanı’nda toplanan onlarca kişi pedofili yanlısı PNVD’yi protesto ederek, kapatılması için imza kampanyası başlattı.

İHA

Şu ana kadar 500 bin imza toplanan kampanya giderek büyürken, konuyu Meclise taşımak için çalışmalar başlatıldı. Gösteriler sırasında çocukken pedofililer tarafından tacize uğrayan kişiler başından geçenleri anlattı. Ana akım medyanın duyarsızlığını da protesto eden göstericiler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yaşanan olayların örtbas edildiğini vurguladı.

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PEDOFİLİYİ NORMALLEŞTİRMEK İSTİYORLAR

Protestoyu organize eden “Safe the Children” (Çocukları koru) Derneği’nde görevli İrhuia Deb Beek yaptığı açıklamada, “Hollanda’da pedofili derneğinin kurduğu siyasi parti, meclise girmek istiyor ve pedofiliyi Hollanda’da normalleştirmek istiyor. Bunların en büyük amacı, cinsellik yaşını kaldırmak. Bu siyasi partinin meclise girebilme konusunda ciddi endişelerim var. Girebilme şansı var çünkü bu zihniyete gizliden destek verenler olabilir. Ama ben bir kadın ve bir anne olarak karşılarında dimdik durmaya kararlıyım. Ayrıca bu partinin korona döneminde kurulması bizim işimize yaradı. Çok sayıda vatandaş boş vaktinde bu konuyu araştırıp bize destek verdi” dedi.

SİYASİ DESTEK YOK
Göstericiler, her hafta ülkenin farklı yerlerinde PNVD’nin bir an önce kapatılması amacı ile protestolar düzenleneceğini ifade ederken, şu ana kadar siyasi anlamda bir destek alamadıklarını açıkladı.

İLK PARTİ DEĞİL
Öte yandan PNVD’ne Hollanda’da pedofiliyi destekleyen ilk siyasi parti değil. 2006 yılında yine bir pedofili siyasi parti seçimlere girmiş, yeterince oy alamamıştı. 2014 yılında ise mahkeme kararı ile kapatılmıştı.

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