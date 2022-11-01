Pelosi'nin evine düzenlenen saldırı: Birileri ölecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye düzenlenen çekiçli saldırının ardından Demokratlar siyasi şiddet uyarısı yaptı. Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın olayla ilgili gönderisiyse tartışma yarattı.

Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Dingell, ABD merkezli haber sitesi Axios'a açıklamasında yaşananların endişelendirici olduğunu belirterek, "Birileri ölecek" dedi.

Michigan eyaletini temsil eden Dingell, muhafazakar televizyon spikeri Tucker Carlson'ın Fox News'ta 2020'de kendisiyle ilgili yaptığı yayının ardından, evinin etrafına kendisine saldırmak isteyen kişilerin geldiğini öne sürdü.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Mike Quigley de saldırılara karşı korunmasız olduklarını belirterek, "Üyelerimizi ve aileleri korumak için daha fazlasını yapmamız lazım" dedi.

BİDEN, "ASIL HEDEF NANCY PELOSİ" DEMİŞTİ

Pelosi'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Francisco'daki evine cuma gecesi giren 42 yaşındaki David DePape, Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

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82 yaşındaki Pelosi'ye saldıran kişinin eve girdiğinde "Nancy Pelosi nerede?" diye bağırdığı, daha sonra da Paul'ü plastik kelepçeyle bağlamaya çalıştığı öne sürülmüştü. Nancy Pelosi, saldırı sırasında Washington DC'deydi.

ABD Başkanı Joe Biden da cumartesi günkü açıklamasında saldırının asıl hedefinin Nancy Pelosi olduğunu belirtmişti. Paul Pelosi hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alınmıştı.

TRUMP VE QANON YAZILARI

Olayın sebebine ilişkin soruşturma sürerken, DePape'nin radikal sağ eğilimleri olduğu ve bu yüzden Pelosi'yi hedef almış olabileceği iddia edildi.

"Daviddepape" adlı bir kullanıcının kaleme aldığı blog yazılarında, Cumhuriyetçi eski ABD Başkanı Donald Trump ve onun başkanlığı sırasında ortaya çıkan radikal sağ QAnon komplo teorileriyle ilgili ifadeler yer alıyor.

Hesabın saldırgana ait olup olmadığı henüz tespit edilemezken, yazılarda doğrudan Nancy Pelosi'nin hedef alındığına dair bir ibare de bulunamadı.

MUSK TWEETİNİ SİLDİ

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da cumartesi günü Twitter hesabındaki gönderisinde, Los Angeles Times'ın DePape'nin radikal sağ eğilimlerine dikkat çektiği haberini paylaşmıştı.

Clinton, Cumhuriyetçilerin komplo teorileri ve nefret söylemleriyle halkı tahrik ettiğini ve bu nedenle şiddet olaylarının arttığını savunmuştu.

Öte yandan Elon Musk, pazar günü Clinton'ın tweetine yanıt olarak, saldırıya ilişkin ortaya atılan bir komplo teorisini paylaşmıştı.

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Santa Monica Observer'da yer alan teoride, Paul Pelosi'nin tanıdığı bir erkek seks işçisi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan milyarder, tepkilerin üzerine paylaşımını sildi. Santa Monica Observer da söz konusu iddiaların yer aldığı haberini sitesinden kaldırdı.

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