Pelosi'yi Tayvan'a götüren uçağın yolculuğunu anlık 300 bin kişi izliyor

Pelosi'nin ofisi, Asya-Pasifik bölgesine atıfta bulunarak, gezinin \"karşılıklı güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetime odaklanacağını\" kaydetti. Açıklamada Tayvan'dan bahsedilmedi. Ancak ABD yetkililerinin ziyaretleri, heyetler varan kadar genellikle gizli tutuluyor. Çin'in Birleşmiş Milletler büyükelçisi Zhang Hun, Pazartesi günü böyle bir ziyareti \"çok tehlikeli, çok kışkırtıcı\" olarak nitelendirdi. Gazetecilere verdiği demeçte, \"ABD ziyareti gerçekleştirmekte ısrar ederse, Çin egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için sağlam ve güçlü önlemler alacaktır\" dedi. Tayvan’da yaşayan 23 milyon kişi, uzun süredir bir işgal olasılığıyla yaşıyor, ancak tehdit Çin Devlet Başkanı Xi Jinping döneminde arttı. Amerikalı yetkililer, desteklerini göstermek için sık sık Tayvan'a ihtiyatlı ziyaretlerde bulunuyor, ancak Pelosi’nin olası ziyareti yakın tarihteki en yüksek profilli ziyaret olacağı için ayrı bir önem taşıyor.<br>