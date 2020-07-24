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Dünya Pençe Harekatında PKKya darbe Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
ORTADOĞU

Pençe Harekatı'nda PKK'ya darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kartal Harekatı'nda PKK'lı teröristlere ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda bir 60 milimetrelik havan, 5 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet Zagros mühimmatı, 10 kilogramlık EYP, 250 gram barut ele geçirildi." denildi.

Haber Merkezi AA
PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait silah ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler, METİ timi tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda bir 60 milimetrelik havan, 5 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet Zagros mühimmatı, 10 kilogramlık EYP, 250 gram barut, 255 kilogram amonyum nitrat, bir tahrip kapsülü, infilaklı fitil, 10 oksijen tüpü, 3 çuval gaz maskesi, 20 termal şemsiye, çeşitli ebatlarda 20 akü, bir elektrikli hilti, çok sayıda kafa lambası, 2 kamera, bir telsiz, çeşitli boyutlarda 20 tüp, 4 jelikan mazot ve 12 jelikan benzin ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

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