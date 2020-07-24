Pençe Harekatı'nda PKK'ya darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İşgalci İsrail güçleri 12 yaşındaki çocuğu sokak ortasında kaçırdı

Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail güçleri zorla gözaltına aldıkları 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı. Çevrede bulunan bir kişinin telefon kamerası ile kaydettiği görüntülerde yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişinin küçük çocuğu zorla alıkoyduğu ve boğazını sıktığı görülüyor. Telefonla olayı kaydeden kişiye ise silah doğrultuyor. Küçük çocuğun, neden gözaltına alındığı veya nereye götürüldüğü bilinmiyor.