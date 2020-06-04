Pentagon geri adım attı: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar

Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken ölen George Floyd için ülke çapında düzenlenen protestolar onuncu günü geride bırakırken, yaşanan şiddet olaylarına askeri müdahale tartışmalarının ortasında kalan Savunma Bakanlığından (Pentagon) gün içinde çelişkili adımlar geldi.

Amerikan AP haber ajansına konuşan savunma yetkilileri, bir önceki akşam Washington bölgesine sevk edilen 82'inci Hava İndirme Tümeni ile 10'uncu Dağcı Tümeninden bin 600 askerin bu akşamdan başlamak üzere üslerine geri döneceğini açıklamıştı. Ancak kısa bir süre sonra, ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, AP'ye yaptığı açıklamada, Bakan Esper'in çekilme kararını geri aldığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Yarbay Chris Mitchell, "Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bahsi geçen askerler Ulusal Başkent Bölgesi'nde teyakkuzda kalacaklar ancak DC'nin dışında olacaklar." ifadesini kullandı.

Yarbay Mitchell, çekilme emrinin konuşlu askeri güce bildirilmediğini de kaydetti.

FOTOĞRAF 87 Bir gösterici 2 Haziran'da Boston, Massachusetts'teki miting sırasında tepkisini gösteriyor. Protestocular George Floyd'un ölümü sebebiyle bir dakikalık sessizlik için yere yattılar. Bir polis memuru, George Floyd'un ölümüne karşı düzenlenen protesto sırasında diz çöktü George Floyd'un kızı Gianna Floyd, 6 yaşında, Minnesota'daki Minneapolis Belediye Binasında 2 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında... Göstericiler, Washington'daki Beyaz Saray'ın dışındaki Lafayette Parkı'nı çevreleyen çit boyunca toplanıyorlar. Protestocular 2 Haziran'da Seattle'da polis vahşeti ve George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü. Protestocular Los Angeles'ta George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü. George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, 2 Haziran Houston, Teksas'taki kardeşinin ölümüne karşı protesto mitinginde konuşurken... Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli ABD'de Floyd cinayetinin ardından başlayan polis karşıtı protesto eylemleri tüm hızıyla sürüyor. Protesto eylemlerinde şiddet olaylarının artması üzerine çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Halkın kin ve öfkesi dinmek bilmiyor... BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Pentagon, 82'nci Hava İndirme Tümeni'nin bulunduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı Tümeni'nin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırmış ancak bu askerlerin şehre girmeyeceğini açıklamıştı.İlk açıklamaya göre 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden 200 asker dün akşam geri dönecekti.

Ülkenin birçok eyaletinde yağma ve şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

REKLAM

ABD Ulusal Muhafızlar Bürosu, önceki akşam başkent Washington DC'de 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını ve dün akşam itibarıyla birçok eyaletten 1500 muhafızın daha kente intikal ettiğini açıklamıştı.

Ülkede dün akşamdan itibaren 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek valilerin emrine verilmişti.