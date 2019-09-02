Dünya Pentagon kimi vurdu
ORTADOĞU

Pentagon kimi vurdu

Rusya destekli Suriye rejiminin göz yummasıyla İdlib’e doluşan terör grupları, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakatları sahada uygulanamaz hale getirmek için bağlı oldukları devletlerin istihbarat birimlerinin yönlendirmeleriyle her gün çeşitli eylemler gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pentagon binası
Pentagon binası

Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda varılmaya çalışılan mutabakatın ardından bu terör örgütlerinin hareketliliği daha da tırmandı. ABD uzun bir aradan sonra yine İdlib’e saldırdı. ‘Ensar Tevhid’ adlı grubun karargâhını uçak ve füzelerle hedef alan ABD, burada 30’dan fazla kişiyi öldürdü. ABD’nin operasyonla vurduğu Ensar Tevhid örgütü, İdlib’de önemli bölgelerin kontrolünü sağlayan HTŞ’ye düşmanlığıyla biliniyordu. HTŞ’deki bazı grupların ABD ile sürekli temas halinde olduğunu iddia eden Ensar Tevhid grubunun ABD tarafından hedef alınması bu anlamda dikkat çekici bulunuyor. Saldırının ardından grup, ABD’lilere koordinatların HTŞ tarafından verildiğini iddia etti.

  • Rejim hâlâ saldırıyor
  • Suriye’deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde tek taraflı ilan ettiği ateşkesi tamamen bozarak, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarını havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla hedef aldı. Dün sabah saatlerinde İdlib’in Serakib ilçesi, Cercenaz beldesi ile Tuh, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerine havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldıran Esed rejimi, böylelikle son ‘ateşkesi’ de ihlal etmiş oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, rejim birliklerinin ateşkes ilan ettiğini, ateşkesin dün sabah başladığını duyurmuştu. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan beri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 1 milyona yakın kişi yerinden edildi. Aynı süre içerisinde rejim ve Rusya’nın saldırılarında 219’u kadın, 341’i çocuk olmak üzere en az 1282 sivil öldü.
  • Bombacı bombacıya bozuk attı
  • Fotoğraf: Arşiv
  • İdlib’de HTŞ bahanesiyle sivillerin üzerine aylardır bomba yağdıran Rusya, ABD’nin önceki gün yaptığı bombardımana tepki gösterdi. Önceki gün ABD uçaklarının İdlib’deki Maar’ed Mısrin ile Kefer Caliz’e saldırdığını hatırlatan Rusya Savunma Bakanlığı, Pentagon’un bu eylemi bölgede ‘ateşkes başladıktan sonra gerçekleştirdiğini’ bildirerek, “ABD, İdlib’de planladığı eylemler hakkında Rus veya Türk tarafına bildirimde bulunmadığı için yapılan saldırılar, önceki tüm anlaşmaların ihlaline neden oldu” ifadelerini kullandı. ABD’nin İdlib’de ateşkesin sürmesini tehlikeye attığını ve birçok alanda da ateşkesi bozduğunu kaydeden Moskova, Rus ve Suriye uçaklarının ateşkes başladıktan sonra İdlib üzerindeki uçuşları sona erdirdiğini ileri sürdü. Suriye’de PKK/PYD’nin müttefiki durumundaki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), “İdlib’in kuzeyinin terör örgütü El Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini” gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

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