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Dünya Pentagon Rus güçlerin Kiev ve Çernihivden çekilmesi tamamlandı
AVRUPA

Pentagon: Rus güçlerin Kiev ve Çernihiv'den çekilmesi tamamlandı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv bölgesinden tamamen çekilmiş olduğunu açıkladı. Bir savunma yetkilisi ise geri çekilen Rus askeri sayısının yaklaşık 24 bin olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 130 taburun 80'den fazlasının hâlâ ülkede olduğu tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi Diğer
Pentagon: Rus güçlerin Kiev ve Çernihivden çekilmesi tamamlandı
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Pentagon'dan bir yetkili "Kiev ve Çernihiv yakınlarındaki Rus güçlerin bölgeden çekilmesi tamamlandı. Bu güçler Belarus ve Rusya'da yeniden toplanmak üzere çekildiler" dedi.

  • Pentagon sözcüsü John Kirby de, Rusya lideri Vladimir Putin'in "stratejik hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini" belirtti; "Sadece az nüfuslu merkezlerde kontrolü alabiliyor. Harkov'u da ele geçiremedi" dedi.

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"Geri dönüp dönmeyeceklerini bilmek mümkün değil"

Rusya birkaç gün önce, güçlerini doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştıracağını açıklamıştı. Başka bir üst düzey Pentagon yetkilisi ise Rus güçlerin ileride Kiev'e geri dönüp dönmeyeceği bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

  • Savaş Çalışmaları adlı düşünce kuruluşu ise geri çekilen Rus güçlerin savaş kabiliyetini kazanmak için zamana ihtiyacı olduğu görüşünü aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 130 taburun 80'den fazlasının hâlâ ülkede olduğu tahmin ediliyor.

Amerikan haber ajanslarına konuşan bir savunma yetkilisi ise geri çekilen Rus askeri sayısının yaklaşık 24 bin olduğunu belirtti.

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