Pentagon Suriye'de yine DEAŞ'i öne sürdü

ABD Savunma Bakanlığı DEAŞ örgütünün Suriye'de "yeniden canlandığı" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak en öncelikli meselemiz. Sınırımızda kanser hücresi gibi büyüyen yapı yok edilmeli. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenle yaşayacağı barış koridorunu kuracağız." açıklamasının ardından Türkiye'nin kararlı adımları ABD'de rahatsızlık yarattı.

Her fırsatta bu karara tepki gösteren ABD yine bildiği yönteme başvurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Pentagon Başmüfettişi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasının ardından örgüt militanlarının ülkede yeniden gruplar oluşturmaya başladıkları belirtildi.

Raporda, DEAŞ'in Suriye'deki sözde başkenti Rakka'yı kaybetmesine rağmen, bu ülkede ve Irak'ta yerel güçlerin zayıflıklarından faydalandığı vurgulandı.

DEAŞ'in Irak'ta eylem düzenleme kapasitesini artırdığına da iddia etti.

ABD'nin militanların toplandıkları muhtemel bölgeleri izlemesinin ve sahadaki müttefiklerine tavsiye vermesinin zorlaştığı da vurgulandı.

Rapor, 1 Nisan ve 30 Haziran 2019 arasındaki dönemi kapsıyor.

Trump DEAŞ'i yendiklerini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce DEAŞ'in tamamen yenilgiye uğratıldığını söylemişti.

DEAŞ'e karşı yürütülen mücadele zirveye ulaştığında, Suriye'de 3 bin Amerikan askeri vardı.

Şu an ülkede kaç Amerikan askerinin kaldığı bilinmiyor.

Donald Trump'ın Aralık ayında Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı almasının ardından dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis istifa etmişti.

Trump geçen ay yaptığı açıklamada ise "Yakında oradan çıkmış olacağız. Böylece kendi sorunlarıyla kendileri ilgilenecekler. Suriye kendi sorunlarıyla başa çıkabilir - İran ile birlikte, Rusya ile birlikte, Irak ile birlikte, Türkiye ile birlikte. Biz 7 bin mil uzaktayız" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 100 ülkeden 40 binden fazla kişi, Suriye veya Irak'a giderek DEAŞ'e katıldı.

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