Pentagon Türkiye'nin işini zorlaştırmaya çalışıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK terör örgütü hedeflerine önümüzdeki günlerde askeri harekat başlatması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, Washington'dan farklı tepkiler geldi. Bu çerçevede Suriye'den çekilmeye uzun süredir direnen Pentagon, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Yenisafak.com bu kararın 'Türk Hava Kuvvetleri'ne olabilecek muhtemel etkilerini Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'a sordu.

Pentagon Sözcüsü Carla Gleason'un "Türkiye, Hava Görev Emri'nden çıkarıldığından söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor" sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oğuz, şunları söyledi:

Pentagon'un bu cümlesinde 4 farklı kavram var: 1- Hava Görev Emri'nden çıkarılması. 2- Keşif gözlem verilerinin sağlanması durdurulması. 3- Hava sahasının kapatılıp katılmadığı. 4-Koordinasyon uçuşu.

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"Türkiye'nin işini zorlaştırmaya çalışıyor"

"İlk olarak Hava Görev Emri'nde uçakların hangi saatte, nerede ve hangi rota üzerinde bulunacağına dair bilgiler yer alıyor. Bunları vermeyecekler. Bildiğimiz üzere, koalisyon uçakları da bu bölgede uçuyor. Dolayısıyla biz bunları öğrenemeyeceğiz. İkinci olarak Pentagon'un 'koordinasyon olmadan uçmak neredeyse imkansız hale geliyor' açıklaması var. Bu Türkiye'nin işini çok zorlaştıracaktır. Çünkü uçağınız çıkıyor, uçtuğunuz alan içerisinde başka bir uçak da olabilir. Bunu bilmeden uçacağız. ABD aslında bununla Türkiye'nin işini zorlaştırmaya çalışıyor. Koordinasyon olmaması kaza-kırım ihtimalini arttırıyor. Elbette bu kaza olacak anlamına gelmiyor. Zaten dün SİHA'larımız Tel Abyad ve Ayn İsa arasında uçuş gerçekleştirdi. Bu koordinasyon olmadan da uçuş yapabildiğimizin anlamına geliyor. Ancak bu durum radar desteği, pilotların daha fazla tecrübeli olmasını ve çevresel farkındalık gerektirir. Çok dikkatli olarak uçuş yapabilirsiniz. Nitekim dün bunu gerçekleştirdik."

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Fırat'ın doğusuna başlatılacak askeri harekat öncesi Suriye haritasındaki son durum. Kaynak: AA

"Hava sahasının kapatılması söz konusu değil"

Pentagon'un açıklamasında hava sahası kapatılmadığına vurgu yapıldığını belirten Oğuz, "Suriye hava sahası üzerinde uçuş yaptık. Türkiye'nin uçmasını yasaklanması gibi bir durum söz konusu değil. Söylendiği gibi bu anlama gelmedi. Bu anlama gelmemesi için ABD'den de açıklamalar yapıldı. Sadece Türkiye'nin işini zorlaştırmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

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Keşif gözlem verilerini paylaşmaması ne anlama geliyor?

Pentagon'un Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durdurmasının ne anlama geldiği sorusunu yanıtlayan Oğuz, şunları söyledi:

"ABD'nin keşif, gözetleme ve istihbarat paylaşmamaları zafiyet doğurmayacak hatta tam tersine bu durum olumlu olabilir çünkü verecekleri istihbaratın doğru mu yoksa yanıltıcı mı olacağı konusunda soru işaretleri oluyordu. Biz kendi istihbaratımızı topluyoruz. Bunun için uydularımız, insanlı ve insansız hava araçlarımız Suriye üzerinde keşif, gözlem ve istihbarat görevlerini yerine getiriyorlar. Ayrıca MİT ve TSK da çok başarılı bir şekilde sahada istihbarat topluyor.”

Türkiye bu harekatı yardım almadan yapabilir

"Biz tek başımıza bu faaliyetleri yürütebiliriz. Ne kadar sürerse sürsün harekatı kimseden yardım almadan yapabiliriz. Önemli olan budur. Türk Silahlı Kuvvetleri, bunu tek başına yapacak teknolojik imkanlara, personel ve eğitime hem de kararlılığa sahiptir. Dün hiçbir şey olmamış gibi yapmıştır. Bunu 1 gün yaptığı gibi bir 1 yıl boyunca da yapabilir. ABD, Türkiye'nin işini zorlaştırmaya çalıştı ama Türkiye bunu umursamamıştır. Hem kabiliyet hem de imkanları açısından bunları aşabilecek durumdadır. Dün Suriye sahasında SİHA'larını uçurarak, bunu ispat etmiştir."

Fırat'ın doğusuna yönelik harekata 14 bin askerle katılacak olan Suriye Milli Ordusu, hazırlıklarını tamamladı.

Turan Oğuz, "Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat nasıl başlayacak?" sorularını da yanıtladı:

"Fırat'ın doğusuna yönelik harekata hava unsurları ile başlanacağını değerlendiriyorum. Bu çerçevede aynı zamanda hem hava unsurları hem de kara ateş destek unsurlarıyla birlikte istihbarat tarafından belirlenen koordinatlara saldırılar yapılarak hedefler yumuşatılacaktır. Bundan sonra da karadan piyade ve mekanize birlikler girecektir. Bu şekilde olası zayiatların asgariye indirilmesi hedeflenecektir."