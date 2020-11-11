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Dünya Pentagonda istifa depremi Üç isim peş peşe görevi bıraktığını açıkladı
AMERİKA

Pentagon'da deprem: Esper görevden alınınca üç isim peş peşe istifa etti

Pentagon'da istifa depremi: Üç isim peş peşe görevi bıraktığını açıkladı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasının ardından Pentagon'da zincirleme istifa yaşandı. Esper'in görevden alınmasının ardından Pentagon Güvenlik Politikaları Müsteşarı, Savunma İstihbarat Müsteşarı ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü istifa etti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump - ABD Savunma Bakanı Mark Esper.
ABD Başkanı Trump - ABD Savunma Bakanı Mark Esper.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasının ardından Güvenlik Politikaları Müsteşarı, Savunma İstihbarat Müsteşarı ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü istifa etti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in görevden alınması ile birlikte Güvenlik Politikaları Müsteşarı James Anderson'ın istifasını sunduğu ve yerine Anthony Tata'nın getirildiği duyuruldu.

Tata, daha önce aynı görev için Trump tarafından aday gösterilmiş ancak "İslam karşıtı paylaşımları" ve eski Başkan Barrack Obama'yı "terörist" olarak nitelediği için adaylığı Senato tarafından reddedilmişti.

Tata, bu görevi vekaleten yürüteceği için Senato onayına gerek kalmayacak.

Pentagon açıklamasında ayrıca, Savunma Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Müsteşarı Joseph Kernan ile Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Jen Stewart'ın da istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kernan'ın yerine Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Müsteşar Vekili Ezra Cohen-Watnick'in, Stewart'ın yerine ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi görevlilerinden Kash Patel'in getirildiği kaydedildi.

Trump, Esper'in yerine ise Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Christopher Miller'ı atadığını duyurmuştu.

Pentagon'da daha birçok yetkilinin görevden ayrılması beklenirken Trump'ın CIA ve FBI direktörlerini de görevden alacağı öne sürülüyor.

  • CIA Direktörü Gina Haspel, bugün Senato'da Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Lideri Mitch McConnel ile görüşmüştü.

Tüm bu görev değişikliklerinin Trump'ın seçim sürecine yönelik başlattığı yasal süreçle ilişkili olabileceği ileri sürülüyor.

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