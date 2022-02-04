Dünya Pentagonda güvenlikli bölgeye giren tavuk yakalandı
AMERİKA

Pentagon’da güvenlikli bölgeye giren tavuk yakalandı

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) ait binanın bulunduğu bölgeye giren bir tavuk yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
​Pentagon’da güvenlikli bölgeye giren tavuk yakalandı
​Pentagon’da güvenlikli bölgeye giren tavuk yakalandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının etrafındaki güvenlikli bölgeye giren tavuk, yetkilileri harekete geçirdi. Tavuğun güvenlikli bölgede gezindiğinin görülmesinin ardından bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) görevlileri çağrıldı. Hayvanı bölgeden alan AWLA yetkilileri, olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. “Bu tavuk, Pentagon’daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı” ifadeleri kullanılan açıklamada, tavuğa yeni bir yuva aranacağı belirtildi.

Pentagon’da güvenlikli bölgeye giren tavuk yakalandı.
Pentagon’da güvenlikli bölgeye giren tavuk yakalandı.

Jimmy Fallon’ın programında adından söz ettirdi

  • "Henny Penny" adı verilen tavuğun fotoğrafı sosyal medyada da hızla yayıldı. Henny Penny, kısa sürede ülke gündemine oturdu ve sunucu Jimmy Fallon’ın “The Tonight Show” programına damgasını vurdu. Fallon, programında tavuk hakkında şarkı söyledi.
  • AWLA sözcüsü Chelsea Jones ise tavuğun görüldüğü yerin bilgisini paylaşmazken, "Tam olarak nerede bulunduğunu açıklamamıza izin verilmiyor. Sadece bir güvenlik kontrol noktasında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Tavuğun nereden geldiği ve Pentagon’a nasıl girdiği bilinmiyor.

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