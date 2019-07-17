Dünya Pentagondan F-35 açıklaması Türkiyenin ortaklığı askıya alındı
AMERİKA

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye'nin ortaklığı askıya alındı

Pentagon, S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladı. Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, F-35 programı için eğitim gören Türk personellerinin 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacağını duyurdu. Türkiye'nin program dışı kalma maliyetinin 500-600 milyon dolar olacağı vurgulandı. Pentagon yetkilisi ayrıca, Türkiye'nin ödediği miktarın geri verilip verilmeyeceğinin emin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin F-35 projesi ortaklığından çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Kaçınmak için çok çaba sarf etmiştik. İşlerin bu noktaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararımız sürpriz değil" vurgusu yapıldı.

Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, F-35 programı için eğitim gören Türk personellerinin 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacağını duyurdu.

500-600 milyon dolara mal olacak

Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye'nin ödediği paranın geri ödenip ödenmeyeceği konusunda emin olmadığını belirtti. Lord ayrıca, Türkiye'nin programdan çıkarılması ise en az 500-600 milyon dolara mal olacağını belirtti.
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