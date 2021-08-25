Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Askerlerimiz ayrıldıktan sonra sorumluluğumuz yok ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur" açıklamasını yaptı. Pentagon ayrıca birkaç yüz ABD askerinin geri çekildiğini ve şu anda havalimanında 5 bin 400 askerin görevde olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2021, 18:04 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2021, 19:18 Diğer