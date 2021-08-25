Dünya Pentagondan Kabil Havalimanı açıklaması Askerlerimiz ayrıldıktan sonra sorumluluğumuz yok
AMERİKA

Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Askerlerimiz ayrıldıktan sonra sorumluluğumuz yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur" açıklamasını yaptı. Pentagon ayrıca birkaç yüz ABD askerinin geri çekildiğini ve şu anda havalimanında 5 bin 400 askerin görevde olduğunu bildirdi.

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Pentagondan Kabil Havalimanı açıklaması: Askerlerimiz ayrıldıktan sonra sorumluluğumuz yok
Pentagon binası (Arşiv)

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afganistan ile ilgili açıklama yaptı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Amerikan askeri, havalimanından ayrıldıktan sonra havalimanının güvenliğinden ABD sorumlu olmayacak." dedi.

Kabil Havalimanı'nda halihazırda 5 bin 400 ABD askerinin olduğu belirtilen açıklamada, 10 binden fazla kişinin tahliye edilmeyi beklediği vurgulandı.

Ayrıca, ABD'nin gerekirse verdiği son tarihe kadar insanları Kabil'den tahliye etmeye devam edeceği açıklanırken, son birkaç günde askeri ekipman ve personelin tahliyesine öncelik verileceğinin altı çizildi.

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