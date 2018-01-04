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Son Dakika: Pentagon'dan Kuzey Kore açıklaması

Pentagon'dan Kuzey Kore açıklaması

Amerikan medyası, Pentagon'un Kuzey Kore'ye yönelik bir operasyon ihtimaline karşı hazırlık içinde olduğunu iddia etti. Pyongyang yönetiminin nükleer programından vazgeçmemesi durumunda bundan sonraki aylarda Pentagon'un Kuzey Kore'ye yönelik bir saldırıda bulunma ihtimali olduğu ileri sürüldü. Pentagon ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Haber MerkeziAA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un (Fotoğraf: Reuters)
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un (Fotoğraf: Reuters)

ABD'nin Kuzey Kore'ye askeri operasyon düzenleyeceğine ilişkin bazı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan iddialar Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yalanlandı.

Amerikan CBS ve NBC televizyonlarının dün Pyongyang yönetiminin yeni bir balistik füze denemesine hazırlandığını duyurması ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında artık masasında nükleer silah butonunun bulunduğunu ifade etmesi, Washington'da Kuzey Kore konusundaki tartışmaları gündemin en öne çıkan konusu haline getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kim Jong-un'a yanıt vermekte gecikmedi. Trump masasındaki nükleer düğmenin Kim'in düğmesinden daha büyük ve çalışabilir durumda olduğunu belirterek, Pyongyang'ı Twitter üzerinden tehdit etti.

Amerikan medyası da Pentagon'un Kuzey Kore konusunda hazırlık içinde olduğunu öne sürdü.

Amerikan Fox News kanalı, Kuzey Kore'nin ABD'nin şartlarını yerine getirmek üzere nükleer programından vazgeçmemesi durumunda bundan sonraki aylarda Pentagon'un Kuzey Kore'ye yönelik bir saldırıda bulunma ihtimali olduğu iddiasını ortaya attı.

Fox News ayrıca Pentagon'da Kuzey Kore konusunda hazırlıkların arttığını ve Güney Kore'nin ev sahipliğini yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın ardından ABD yönetiminin elindeki seçenekleri tekrar değerlendireceğini kaydetti.

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Pentagon'dan açıklama: Diplomasi ile çözülmesini bekliyoruz

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, Kuzey Kore konusunda ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konunun halen diplomasi ile çözülmesini beklediklerini belirterek, ABD'nin Kuzey Kore'ye tek taraflı saldırı düzenleyeceğini iddia eden haberleri yalanlayan Manning, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama bu sorumsuzca ve gerçek olmayan bir iddiadır. Bakan Mattis'in (Savunma Bakanı Jim Mattis) de ifade ettiği üzere orada amacımız savaş değil, Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arınmasıdır. Bu birçok diplomatik destekle sürdürülen diplomatik bir çabadır." diye konuştu.

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"Amerikan halkı Trump'ın zihni sağlığı konusunda endişelenmeli mi?"

Trump ile Kim arasındaki nükleer düğme polemiği gündemdeki yerini korurken nükleer gibi ciddi bir konunun konuşulması ABD'de Trump'ın başkanlık konusundaki salahiyetine yönelik kaygılara yol açtı.

Beyaz Saray basın brifinginde bir gazeteci, Sözcü Sarah Sanders'e "Bu nükleer tehditlerle ilgili paylaşımlardan sonra nükleer düğme konusunu bu kadar hafife aldığından dolayı Amerikan halkı Başkan'ın zihni sağlığı konusunda endişelenmeli mi?" sorusunu yöneltti.

  • Sanders bu soruya, "Başkan'ın ve bu ülke halkının Kuzey Kore liderinin akli sağlığı konusunda kaygılanması gerektiğini düşünüyorum. Tehdit eden o, yıllardır defalarca füze denemesi yapan o ve bu başkan (Trump) boyun eğecek, zayıf duracak bir başkan değil. Yapacağına söz verdiği şeyleri yapmaya bakar." yanıtını verdi.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında iletişim hattının yeniden açılması

ABD'deki bu tartışmaların, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki iletişim hattının, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un talimatıyla bugün yaklaşık iki yılın ardından ilk kez yeniden açılmasının ardından gelmesi de dikkati çekti.

Güney Kore, 2016'da Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'da ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı.

Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, geçen kasım ayında Pyongyang yönetimine iki ülke arasındaki sınırda kazara yaşanabilecek askeri çatışmaları önlemek için acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

Diğer yandan, Kuzey Kore lideri Kim yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini belirterek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore de 2 Ocak'ta, gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesi Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

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