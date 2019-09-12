Dünya Pentagondan şirketlere Çin markajı
AMERİKA

Pentagon'dan şirketlere Çin markajı

ABD Savunma Bakanlığının bir süredir tedarik zinciri incelemesi kapsamında savunma şirketleri ve organizasyonlarını, Çin ordusu ile ilişkisi olma ihtimaline karşı mercek altına aldığı ileri sürüldü. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan askeri yetkililer, şirketlere yönelik bu incelemenin, ABD ordusunun satın alacağı teknolojilerde Çin ordusu karşısında zafiyete düşmemesi amacıyla yapıldığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD teknolojilerinin tedarik zincirinin güvenliği için Çin ordusu ile bağlantısı olabilecek şirketlerin listesini oluşturduğu iddia edildi.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan askeri yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının bir süredir tedarik zinciri incelemesi kapsamında savunma şirketleri ve organizasyonlarını, Çin ordusu ile ilişkisi olma ihtimaline karşı mercek altına aldığını belirtti.

Çin ordusu karşısında zafiyete düşmemek istiyor

Yetkililer, şirketlere yönelik bu incelemenin, ABD ordusunun satın alacağı teknolojilerde Çin ordusu karşısında zafiyete düşmemesi amacıyla yapıldığını kaydetti.

  • Ayrıca Pentagon'un bazı savunma şirketlerine ulaşarak tedarik zincirlerindeki şirketlerle ilgili detaylı bilgi talep ettiği belirtildi.

Pentagon ise konuyla ilgili doğrudan açıklama yapmaktan kaçındı.

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