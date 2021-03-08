Dünya Pentagondan Tatvandaki helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
AMERİKA

Pentagon'dan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Pentagon'dan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçen hafta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopter kazasında yaşamını yitiren Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
John Kirby
John Kirby

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon'un geçen haftaki helikopter kazasında askerlerin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

John Kirby, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabını da etiketlediği paylaşımında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye yaşamını kaybeden askerler için en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nca, 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı belirtildi. Uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle kazanın meydana geldiği bildirildi.


Bingöl'den kalkan askeri helikopter, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Helikopterde bulunan askerden 11'i şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

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