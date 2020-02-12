Dünya Pentagondan teröre skandal bütçe
AMERİKA

Pentagon’dan teröre skandal bütçe

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongreden 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Deniz Aşırı Muhtemel Operasyonlar", 35,1 milyar doları "Enerji Bakanlığı ve diğer kurumların savunmaya ilişkin harcamaları", 636,4 milyar doları ise "temel savunma bütçesi" olmak üzere toplam 740,1 milyar dolar bütçe talebinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Raporun Irak ve Suriye bölümünde, terör örgütü PKK/YPG için 200 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı görüldü.

DEAŞ PARAVANI

  • Bütçede, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadele kapsamında eğit-donat programı için 845 milyon dolar talep edildi. Sözde DEAŞ ile mücadele fonuna ilişkin kısımda, söz konusu 845 milyon doların 645 milyon dolarının Irak güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve desteklenmesi kapsamında harcanacağı ifade edildi. Diğer taraftan 200 milyon doların ise terör örgütü YPG/PKK'nın da aralarında bulunduğu ABD'nin desteklediği sözde "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" için kullanılacağı belirtildi. ABD şu anda Suriye'de YPG/PKK'nın yanı sıra Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El Tanıf üssünde "Muğavir et-Tavra" adlı muhalif gruba eğitim ve silah desteği veriyor.

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