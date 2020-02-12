Pentagon’dan teröre skandal bütçe ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongreden 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Deniz Aşırı Muhtemel Operasyonlar", 35,1 milyar doları "Enerji Bakanlığı ve diğer kurumların savunmaya ilişkin harcamaları", 636,4 milyar doları ise "temel savunma bütçesi" olmak üzere toplam 740,1 milyar dolar bütçe talebinde bulundu.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 04:00 Yeni Şafak