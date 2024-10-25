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Pentagon'dan 'Türkiye sınır ötesi harekatlarda haklı' çıkışı

Pentagon'dan 'Türkiye sınır ötesi harekatlarda haklı' çıkışı

00:2025/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrasında, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki PKK hedeflerine saldırı hakkı olduğunu açıkladı. "Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor." diyen Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler." ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye saldırıdan sorumlu tutabilir"

Türkiye'nin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmesiyle ilgili bir soruya Singh,
"Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor. Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler."
diye cevapladı.

Başsağlığı diledi

Singh, Pentagon adına, Türkiye'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara başsağlığı dileklerini de iletti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatları

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlemişti.

Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktanın hedef alındığı ve terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.​​​​​​​



#Pentagon
#Türkiye
#Sabrina Singh
#Milli Savunma Bakanlığı

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