Pentagon’dan Türkiye’nin siparişlerini de kapsayan fırlatma sistemi kontratı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin 'İ Sınıfı' fırkateynlerde kullanmak üzere verdiği siparişlerin de dahil olduğu MK-41 tipi Dikey Fırlatma Sistemleri (VLS) için BAE Sistemleri Şirketi ile 42 milyon 842 bin 169 dolarlık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2020, 15:51 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2020, 15:56 AA