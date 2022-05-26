Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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