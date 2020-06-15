Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Peruda ölenlerin fotoğraflarıyla ayin düzenlendi
AMERİKA

Peru’da ölenlerin fotoğraflarıyla ayin düzenlendi

Peru’da Lima Katedrali’nde koronavirüsten ölenlerin fotoğrafları katedralin banklarına, sütunlarına ve panolara asıldı. Başpiskopos Castillo, ölenlerin fotoğrafıyla anma ayini düzenledi.

Haber Merkezi DHA
Peru’da koronavirüsten ölen 5 bin kişinin fotoğraflarıyla ayin düzenlendi.
Peru’da koronavirüsten ölen 5 bin kişinin fotoğraflarıyla ayin düzenlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle son dönemlerde etkilenen Güney Amerika ülkeleri zor günler yaşıyor.

  • Ülkelerde vaka ve ölü sayılarında artış meydana gelirken, Peru’nun Lima kent merkezinde bulunan Lima Katedrali’nde, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlere ait 5 bin fotoğrafla ayin düzenlendi.

VİRÜSÜN KURBANLARI ANILIYOR

Başpiskopos Carlos Castillo, katedral çalışanlarının virüs nedeniyle hayatın kaybedenlerin fotoğraflarını hazırladıklarını ve katedrali bu fotoğraflarla donatmak için günlerce çalıştıklarını ifade etti.

Bankların doldurulduğu, ardından virüsün kurbanlarına ait fotoğrafların duvarları, sütunları ve panoları kapladığı ifade edildi.

'SAĞLIK SİSTEMİ TİCARİ TEMELLİ, MERHAMET DEĞİL'

Başpiskopos Castillo, bunun koronavirüs kurbanlarını anmak için yapıldığını belirterek, Peru'nun sağlık sistemini, "Merhamet değil, ticari temelli" sözleriyle eleştirdi.

  • Peru’da ülke ekonomisinin bu yıl içerisinde yüzde 12 daraldığı ifade edilirken, Başpiskopos Castillo, "Daha zor günler bizi bekliyor" diyerek, insanlara yoksullarla birlik olma çağrısında bulundu.

PERU’DA SON DURUM

Peru’da açıklanan son verilere göre koronavirüs nedeniyle 6 bin 688 kişi yaşamını yitirdi.

  • Peru Sağlık Bakanlığı, ülkede 229 bin 736 kişinin virüse yakalandığını; 115 bin 579’unun hastalığı yendiğini açıkladı.

Perulu belediye başkanı karantinayı ihlal etti: Yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
KORONAVİRÜS
Perulu belediye başkanı karantinayı ihlal etti: Yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı

Peru'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 96 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Peru'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 96 kişi öldü
Abone Ol Google News
İngiltere onu konuşuyor

İngiltere onu konuşuyor

​Dünya basınında bugün: Patrick Hutchinson kahraman ilan edildi.
Komşuda bin lira burada ücretsiz

Komşuda bin lira burada ücretsiz

​Lüks tatili bedavaya getirmek için akın ettiler.
31 yıl önce George Floyd gibi...

​Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film.

Yeni Ronaldo

Yeni Ronaldo

​Türk futbolcu devleri peşine taktı.

​Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha.

​Kurallar hiçe sayıldı camilerden anonslar yapılmaya başlandı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

Kampta ortalığı birbirine kattı, yollar ayrılıyor.

Deprem sonrası 2'si 4 üzeri olmak üzere artçılar Bingöl'ü salladı.

Kandil'i yıkarken ne ABD ne AB'den mühimmat gerekmedi.
Havadan görüntülendi

Havadan görüntülendi

​Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

​PKK'nın kabus gecesinin yönetildiği karargahtan sıcak kareler!
İnlerine girdik

İnlerine girdik

Pençe Kartal Operasyonu'yla uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.