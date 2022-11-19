Dünya Peruda uçak kazası İniş sırasında kamyonla çarpıştı
AMERİKA

Peru'da uçak kazası: İniş sırasında kamyonla çarpıştı

Peru'da havaalanına inen yolcu uçağının pistin kenarındaki kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Peruda uçak kazası: İniş sırasında kamyonla çarpıştı
Peru'da havaalanına inen uçak kamyonla çarpıştı iki kişi öldü

Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yolun kenarındaki kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Alana çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çarpmanın ardından uçağın motorundan dumanların yükseldiği görüldü.

Havalimanı şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sağ kanadının kamyona çarptığı ifade edilerek, kazanın nedenlerinin araştırıldığı bildirildi.

Peru İtfaiye Teşkilatı Sorumlusu Luis Ponce La Jara, çarpışmada iki itfaiyecinin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, uçakta kaç yolcunun olduğu ve çarpmanın etkisiyle kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

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