Dünya Peskov Sunakın göreve gelmesinin ardından İngiltere ile ilişkilerde umut görmüyoruz
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Peskov: 'Sunak’ın göreve gelmesinin ardından İngiltere ile ilişkilerde umut görmüyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiltere'de Rishi Sunak'ın başbakanlık görevine gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, ''Sunak'ın göreve gelmesinin ardından İngiltere ile olan ilişkilerde bir umut görmüyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Peskov: Sunak’ın göreve gelmesinin ardından İngiltere ile ilişkilerde umut görmüyoruz
Peskov, Rishi Sunak'la ilgili konuştu.

İngiltere yeni Başbakanı Rishi Sunak’ın resmen göreve başlamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov’dan yeni bir açıklama geldi. Peskov, Rusya-İngiltere ilişkilerinin düzelmesi yönünde Sunak’ın hiçbir şekilde umut vadetmediğini söyleyerek, "Gelecekte böyle bir olasılık, neden ve herhangi bir olumlu gelişme olacağına dair hiçbir umut taşımıyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının devamına Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un, Vatikan ve ABD yönetiminin de dahil olması gerektiğini söylemesini olumlu bulduklarını belirten Peskov, "Eğer tüm bu olasılıklar çözüme yönelikse olumlu olarak karşılanabilir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor"

Peskov, Türkiye’de gaz merkezi oluşturulmasının ardından Türkiye’nin piyasadaki konumunu suistimal edip edemeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’den böyle bir tutum beklemediklerini ifade ederek, "Gaz ticaretinde küresel bir konjonktür var. Bunu hem Türk ortaklarımız hem de biz anlıyoruz ve kimse makul sınırın dışına çıkma niyetinde değil. Bu nedenle böyle bir çekince duymak için hiçbir gerekçe görmüyoruz. Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor. Türkiye arabuluculuk hizmetlerini kullanma fırsatını elinde tutuyor. Ülkemizle ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürürken ulusal çıkarlarını gözetiyor. Kolektif Batı’nın yaptırımlarına katılmadı ve bu açıdan hem Türk halkı için hem de ikili ilişkilerimiz açısından olumlu bir şekilde ayrışıyor" dedi.
Peskov ayrıca Türkiye ile gaz merkezi oluşturulması yönünde müzakerelerin sürdüğünü ve müzakereler ilerledikçe projenin ana hatlarının belirginleşeceğini de söyledi.

Pradalı Başbakan Rishi Sunak'ın unutulmayan gafları: Fakir arkadaşım yok
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ZENGİNE YARDIM ETMEK İÇİN FAKİRDEN ALDI
New Statesman adlı politika dergisi tarafından sızdırılan bir videoda Sunak, Muhafazakar Parti üyelerine, zengin kasabalara yardım etmek için “yoksun kentsel alanlardan” kamu parasını akıtmakla övünürken görüldü. Sunak görüntülerin hakkında gelen eleştrilerin ardından, bu politikayı tersine çevirmeye başladığını söyledi.
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“BEN BİR KOLA BAĞIMLISIYIM”
Sunak, geçtiğimiz yıllarda iki lise öğrencisiyle yaptığı röportajda, \"Ben bir kola bağımlısıyım, tam bir kola bağımlısıyım\" dedi. Ardından sevdiği kola markasını da söyleyen Sunak, zararlı bir içeceği okul çağındaki çocuklara öndüğü için tepki çekti.
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ZENGİN GÖRÜNMEMEK İÇİN BENZİNLİK ÇALIŞANIN OTOMOBİLİYLE BASIN TOPLANTISI YAPTI
Sunak, geçen Mayıs ayındaki bir basın açıklaması sırasında İngiltere’de yükselen benzin fiyatları esnasında daha az varlıklı biri gibi davrandı. O dönem, İngiltere’de maliye bakanı olarak görev yapan Sunak’ın kameraların önünde benzinle doldurduğu kırmızı Kia otomobilin aslında benzin istasyonundaki bir çalışana ait olduğu ortaya çıktı. Sunak olaya ilişkin yaptığı açıklamada, \"Başıma gelen en utanç verici şey, bana ait olmayan bir arabanın benzinini ödemekte zorlanmamdı\" dedi.
“TEMASSIZ BANKA KARTI KULLANAMIYORUM”
Sunak, aynı basın toplantısında benzin istasyonundan aldığı bir kutu kolasının parasını öderken zorlandı. Daha sonra birisinin kendisine temassız kartın nasıl kullanılacağını öğretmesi gerektiğini itiraf etti. Sunak, \"O zaman temassız banka kartının nasıl kullanacağını öğrendim. e Ve size söylüyorum, bu teknoloji bugünlerde inanılmaz bir modern mucize!” dedi.
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İŞÇİ SINIFIYLA ARKADAŞLIK YAPMADIĞINI SÖYLEDİ
BBC’nin 2001 yılında çektiği Orta Sınıflar: Yükselişleri ve Yayılmaları bir belgeselde konuşan ve o zaman 21 yaşında olan Sunak, aristokrat arkadaşları ve ayrıcalıklı eğitimi hakkında konuştu.
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Sunak, “Aristokrat arkadaşlarım var, üst sınıftan arkadaşlarım var, işçi sınıfı arkadaşlarım var. Eh, işçi sınıfı sayılmazlar. Bazen, şehir merkezindeki bir devlet okulundaki yaşıtlarımı ziyaret ediyorum ve onlara Oxford'a başvurmalarını ve benim gibi insanlarla arkadaş olmalarını söylüyorum. Onları yarım saatlik sohbetin sonunda onları şok ediyorum” şeklinde garip bir açıklama yaptı.
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Sunak daha sonra gazeteci Andrew Neil'e “Öğrenciyken hepimiz aptalca şeyler söyleriz” dedi.
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KRAL 3. CHARLES'TAN İKİ KAT DAHA ZENGİN
Diğer taraftan, Sunak Başbakan olmasıyla tarihte ilk kez No 10'un (Başbakanlık konutu) Buckingham Sarayı'ndaki hükümdardan daha zengin oldu.
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İNGİLTERE'NİN ETNİK AZINLIKTAN GELENİLK BAŞBAKANI
Eski başbakan Boris Johnson ve Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışının çekilmesinin ardından tek aday olan Rishi Sunak, dün İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Aynı zamanda Hint kökenli olan Sunak, ülkedeki etnik azınlıktan gelen ilk başbakan olarak ülkenin tarihine geçti.
Pradalı Başbakan Rishi Sunak'ın unutulmayan gafları: Fakir arkadaşım yok
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak, Prada ayakkabıları ve özel dikim takım elbiseleriyle dış görünüşünde oldukça titiz ve hiçbir zaman halk insanı olduğunu iddia etmedi. İngiltere'deki ilk etnik azınlıktan gelen başbakan olan Sunak, aynı zamanda Kral 3. Charles'ın servetini iki katlamasıyla, ülke tarihindeki hükümdardan daha zengin olan ilk 10 numara sakini..

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