Petrol düellosu

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi, “Bir daha asla ABD’yi tehdit etme yoksa tarihte daha önce çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın” sözleriyle tehdit etti. Trump tehdidini, “Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et” ifadeleriyle tamamladı.

Ruhani, Pazar günü Trump’ı “yalancı bir zorba” olarak nitelendirerek, “Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun” ifadesini kullanmıştı. İran Cumhurbaşkanı, “Siyasetten biraz anlayan kişi, İran’ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran’la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ruhani

POMPEO: MAFYA YÖNETİYOR

Trump’tan birkaç saat önce ise ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran’ı topa tuttu. Kaliforniya’da yaşayan İranlılara hitap eden Pompeo, “Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran’ın bir hükümetten çok mafyaya benzer birşey tarafından yönetildiğini gösteriyor” dedi. Pompeo, nükleer anlaşma sürecinde İran’ın artırdığı petrol gelirlerinin Ortadoğu’daki teröristler, diktatörler ve Hizbullah’a gittiğini belirtti.

HEDEF PETROL İHRACINI SIFIRLAMAK

İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan bu yıl ayrılan Washington, Tahran’ın petrol ihracatını engelleyecek yollar arıyor. Washington yönetimi, müttefiklerinden İran’la petrol ticaretini durdurmalarını istedi. Pompeo, dün “Hedefimiz, İran’dan ham petrol ithal eden ülkelerle çalışıp 4 Kasım’a kadar İran’dan ham petrol ithalatlarını sıfıra kadar indirmektir” diyerek yol haritasını yeniden gündeme taşıdı.

MASAYA OTURURUZ

Pompeo, Tahran’dan somut adımlar gelmesi halinde Washington’ın masaya oturmaya hazır olduğunu da söyledi.

Netanyahu’dan övgü

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi tehdidine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan övgü geldi. Netanyahu “İran rejiminin saldırganlığına karşı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün sergilemiş olduğu sert duruşu övmek istiyorum” dedi. Kabine toplantısının başlangıcında konuya ilişkin konuşan Netanyahu ‘İran yönetiminin uzun yıllar uluslararası güçler tarafından şımartılmasının’ ardından ABD Başkanı ve ABD Dışişleri Bakanı’nın İran konusunda ‘net bir görüş içinde’ olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı’nı hatırlattı

Petrol ihracatının ABD’nin baskılarıyla önlenmesi durumunda stratejik Hürmüz Boğazı’nı kapatacağı uyarısında bulunan İran, tehdidini yineledi. İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, “Hürmüz Boğazı ya herkes için açık olacak ya da herkes için kapalı” dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Temmuz ayı başında İsviçre’ye yaptığı ziyarette, İran’ın petrol gelirlerini sıfıra indirmeye çalışan ABD için, “Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz” uyarısında bulunmuştu. Ruhani’nin bu çıkışına destek veren İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Cumhurbaşkanı’nın görüşleri, İran’ın politikalarını ve sisteminin yaklaşımını yansıtması bakımından çok önemlidir” dedi.

Tüpraş ithalatında azalma

Türkiye’nin başlıca ham petrol ithalatçısı Tüpraş, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tekrar başlatacağını açıkladığı Mayıs ayından itibaren bu ülkeden petrol alımını azaltırken, analistler Tüpraş’ın İran petrolü alımlarının bu seviyelerden devam edebileceğini ifade ettiler. Kullandığı ham petrolün neredeyse tamamını ithal eden Türkiye, bunun büyük bölümünü coğrafi yakınlık, ürün kalitesi ve uygun fiyat nedeniyle İran’dan tedarik ediyor. EPDK verilerine göre Türkiye’nin en büyük rafineri işletmecisi Tüpraş yılın ilk dört ayında İran’dan günde 187,196 varil ham petrol ithal etti. Tüpraş sadece Nisan ayında ise günde 240,000 varilin biraz üzerinde ham petrol ithal etti. Bir sektör kaynağı, Tüpraş’ın Mayıs ayından bu yana İran’dan ithal ettiği petrol miktarının azalmasının ABD’nin yaptırım kararından kaynaklandığını, ancak İran’dan ithalatın bundan önceki yıllarda uygulanan ABD yaptırımları döneminde olduğu gibi düşük miktarlarda devam edebileceğini ifade etti. Türkiye sadece ABD istiyor diye İran ile ticaret ilişkilerini kesemeyeceğini belirtmişti.

