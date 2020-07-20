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Dünya Petrol satamaz hale gelen İrandan itiraf Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
ORTADOĞU

Petrol satamaz hale gelen İran'dan itiraf: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor

ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ile birlikte bir dizi ekonomik yaptırımlar uyguladığı İran krizin eşiğine geldi. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, şu an hiçbir ülkenin İran'la iş birliğine yanaşmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
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İran Petrol Bakanı Zengene, "Ferzad B Gaz Sahası sözleşmesi en kısa zamanda İranlı bir şirketle imzalanacaktır. Şu an hiçbir ülke, hiçbir konuda bizimle iş birliği yapmaya yanaşmıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede petro kimya ürünleri üretiminin bu yıl 25 milyon tona ulaştığına işaret eden Zengene, söz konusu alanda ihracat konusunda iyi bir durumda olduklarını ifade etti, ancak ABD yaptırımları nedeniyle ayrıntıları paylaşamayacağını belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

  • ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

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