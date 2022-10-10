Dünya Petrol üsleri ateş altında
ORTADOĞU

Petrol üsleri ateş altında

Suriye'nin Haseke kırsalında bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait Rumeylan Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Petrol üsleri ateş altında
​Petrol üsleri ateş altında.

Suriye'nin Haseke kırsalında bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait Rumeylan Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Saldırı, ABD'li ve Rus askerlerin devriyelerinin kesiştiği el-Kahtaniye kasabasında selamlaşıp fotoğraf çekilmek için bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti. Haseke'deki saldırıya ilişkin ABD, “Füze yerleşkenin içine düşmedi. Hiçbir asker ölmedi ya da yaralanmadı. Tesis ya da ekipmanlar hasar görmedi” açıklamasını yaptı. ABD kuvvetleri önlemleri arttırdı, Merkez Komuta kuvvetleri de saldırıyı araştırdığını duyurdu. Şimdiye kadar saldırıların sorumluluğunu üstlenen çıkmadı. Geçtiğimiz aylarda da Deyrizor'daki petrol sahası hedef alınmıştı. 24 Ağustos'ta el-Ömer ve Conoco'ya düzenlenen saldırılarda 3 ABD askeri yaralanmıştı. ABD halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor'da PKK işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Haseke-Kamışlı hattındaki varlığını da güçlendiren ABD Kamışlı’da üçüncü askeri gözlem noktasını açmıştı.

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